El FDP bloquea la participación del Estado en las empresas de armas

Muchas empresas de defensa luchan por aumentar su producción. El gobierno federal está considerando intervenir en casos estratégicamente importantes. El FDP se opone. En lugar de un enfoque parochial en la defensa, aboga por una mayor cooperación europea.

El FDP ha rechazado las consideraciones del gobierno federal para que el estado invierta en empresas alemanas de defensa. "El FDP se opone a la participación estatal en las empresas, incluso en la industria de la defensa", dijo Alexander Müller, portavoz de política de defensa del FDP, a la Agencia Alemana de Prensa. Esto solo retrasaría las quiebras y pondría en peligro la competencia.

"Y sabotearía la creación de campeones europeos de defensa si cada estado solo se ocupa de sus propios intereses nacionales. La fragmentación del paisaje de defensa europeo seguiría siendo un incordio costoso", dijo Müller. En lugar de eso, aboga por reducir la burocracia, contratos de adquisición más largos y cooperación europea.

El gobierno federal quiere apoyar el aumento de la industria de defensa en varios pasos. Según informó recientemente el "Handelsblatt", el Ministerio de Economía y el Ministerio de Defensa están trabajando en un papel estratégico correspondiente. Esto incluye una inversión directa del estado en más empresas o proyectos estratégicamente importantes. El objetivo es promover tecnologías clave y mejorar las condiciones financieras del sector. Esto clasificaría la expansión de la industria como de "interés público primordial", lo que podría acelerar los procedimientos de aprobación y darle prioridad en los equilibrios legales.

La Agencia Alemana de Prensa se enteró de los planes correspondientes de los círculos gubernamentales. El papel se está desarrollando conjuntamente por el Ministerio de Economía y el Ministerio de Defensa. Se trata de consideraciones concretas que aún deben coordinarse entre todos los departamentos participantes y someterse a procedimientos de revisión, se dijo.

El FDP, a través de su portavoz de política de defensa, Alexander Müller, ha expresado sus preocupaciones sobre los planes del gobierno federal de invertir directamente en empresas de defensa estratégicas, stating it would potentially sabotage the creation of European defense champions. Instead, Müller advocates for reducing bureaucracy, longer procurement contracts, and fostering more European cooperation within the defense industry.

Given the FDP's stance against state participation in companies, even in the defense sector, it is unlikely that they would support the formation of a 'traffic lights coalition' in regards to this matter, as such a coalition might include parties favoring government intervention in the defense industry.

Lea también: