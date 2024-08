El FC Heidenheim continúa su historia de la Copa de Europa con una ferocidad inquebrantable.

1. Heidenheim asegura un puesto en la fase de grupos de la Liga de Conferencias. En la segunda pierna de los playoffs contra Häcken, los suabios luchan duro y logran marcar dos goles tardíos. "Esto es un logro monumental para nosotros", dice el presidente del club.

La aventura europea del Heidenheim continúa con dos goles tardíos y espectaculares: Bajo la dirección del entrenador Frank Schmidt, el equipo aprovechó esta oportunidad única en la vida y avanzó sensacionalmente a la fase de grupos de la Liga de Conferencias, venciendo a BK Häcken 3-2 (1-0) en la segunda pierna de los playoffs. El equipo de la Bundesliga había ganado 2-1 en la primera pierna en Suecia.

"This is a monumental achievement for us", dijo el presidente del club Holger Sanwald: "Esto es absolutamente enorme para nuestro club. Ahora solo podemos celebrar. Mañana podríamos estar volando a Mónaco para el sorteo, es increíble".

"Y luego conquistaremos Europa"

El joven Paul Wanner (84.) y Mathias Honsak (90.+2) marcaron los goles decisivos y espectaculares para el FC, que había tomado la delantera mediante Marvin Pieringer (30.). Zeidane Inoussa (59.) y Jeremy Agbonifo (79.) dieron la vuelta al partido para los visitantes de Gotemburgo. El FCH ahora mira hacia el sorteo de la nueva fase de grupos con 36 equipos, que tendrá lugar el lunes. Algunos grandes clubes europeos esperan al pequeño club del Ostalb. La sensación de la octava posición de la temporada pasada ya ha asegurado alrededor de cuatro millones de euros en ingresos. La emoción en el Schlossberg no tenía límites incluso antes del primer partido en casa de la Copa de Europa en la historia del club. "Y luego conquistaremos Europa", se leía en un gran cartel rojo y azul en el estadio Voith Arena, que alberga a 15,000 aficionados.

Aprovecharon fríamente la oportunidad a la primera oportunidad

Schmidt hizo ocho cambios en su equipo después de una victoria por 2-0 contra los recién llegados St. Pauli para el inicio de la Bundesliga. El FCH inicialmente luchó debido a la rotación, pero Häcken también no pudo crear muchas oportunidades contra el equipo decidido del Heidenheim. El FCH mostró eficiencia helada, sin embargo, con Sirlord Conteh preparando el remate potente de Marvin Pieringer para el gol de apertura. Mikkel Kaufmann luego golpeó la barra con un cabezazo. Hasta el descanso, el FCH lo tenía todo bajo control. Después del reinicio, sin embargo, mostraron debilidad en la defensa, permitiendo que Inoussa marcara en la tercera oportunidad. Häcken presionó, el FCH vaciló y el partido se volvió cada vez más intenso y emocionante hasta el final.

Después de la victoria histórica, el sorteo no es la prioridad número uno para el entrenador Schmidt: "Tenemos entrenamiento. Prepararnos para el partido contra Augsburg el domingo es más importante. El sorteo aún estará allí después del entrenamiento". Los aficionados

