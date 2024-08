El FC Bayern se enfrenta a un gran paquete de transferencias

Del Consejo de Supervisión surge un mensaje claro: Antes de que FC Bayern Munich pueda seguir comprando, deben salir jugadores. Esto parece estar sucediendo ahora, ya que los tomadores de decisiones han atado un paquete multimillonario con Matthijs de Ligt y Noussair Mazraoui.

Bayern Munich enfrenta las primeras ventas necesarias de jugadores. El campeón alemán de fútbol ha informado que ha llegado a un acuerdo con Manchester United para el traspaso del defensa central Matthijs de Ligt y el lateral derecho Noussair Mazraoui. El dúo reportedly traerá 60 millones de euros para el FC Bayern, con otros 10 millones posibles a través de bonificaciones. Esto se reporta en el portal "The Athletic", que pertenece a "The New York Times".

De Ligt reportedly firmará un contrato de cinco años con United, con una opción para una temporada adicional. El club de Múnich había traído al jugador nacional holandés de Juventus Turin en el verano de 2022 por 70 millones de euros. Mazraoui había llegado de Ajax Amsterdam en 2022.

El club de Múnich así cumpliría el requisito del presidente honorario Uli Hoeneß, quien había impuesto un alto a las compras. Primero deben venderse jugadores, había dicho Hoeneß. Hasta ahora, los Bayern han gastado alrededor de 130 millones de euros en Joao Palhinha, Michael Olise y Hiroki Ito. Además, el jugador cedido Josip Stanisic regresó como doble ganador de Bayer Leverkusen. Ito, por el que el FC Bayern tiene que transferir hasta 30 millones de euros a VfB Stuttgart, había sufrido una fractura de metatarsiano en la preparación y no estará disponible para el entrenador Vincent Kompany durante un tiempo.

Recientemente han circulado informes contradictorios sobre un presunto interés del campeón de registros en el defensa central de Leverkusen, Jonathan Tah. Según información de "Kicker", el FC Bayern se ha desmarcado del compromiso del jugador nacional en este período de traspasos, independientemente de la realización de salidas de alto nivel. Con Dayot Upamecano, Minjae Kim y Eric Dier, el FC Bayern solo tendría tres central

Lea también: