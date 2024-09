El FC Bayern Munich mira hacia un futuro brillante y dorado durante 90 minutos.

Antes del enfrentamiento entre Bayern Munich y Bayer Leverkusen, ningún duelo es más intrigante - podría ser uno de los últimos entre los dos talentos alemanes que brillan. El futuro de estos jugadores excepcionales es incierto.

Bayern Munich lucha y anhela. Lucha por un futuro compartido con el talentoso Jamal Musiala y anhela llevar al habilidoso Florian Wirtz a Múnich. En el universo ideal de Bayern Munich, las aspiraciones futbolísticas de Alemania pronto lucirán la misma camiseta, no solo en el equipo nacional, sino también a nivel de club. "Musiala" es el sueño febril de Bayern Munich. Al menos parte de ese sueño se hace realidad este sábado. Los dos jugadores de 21 años se enfrentan en el partido de la Bundesliga en el Allianz Arena. Musiala busca ayudar a Múnich a corregir la dinámica de poder alterada y bajar a Bayer 04 Leverkusen de la nube nueve.

Sin embargo, no hay mucha armonía en la nube nueve en este momento. Leverkusen ya está en modo de crisis al comienzo de la temporada. Si bien el ataque liderado por Wirtz vuelve a funcionar, otras áreas del equipo aún no están encajando. El impresionante conjunto de la temporada pasada, que solo perdió la final de la Europa League, aún no ha encontrado su ritmo. Es sorprendente, dado que el equipo ha mejorado con incorporaciones de calidad como Aleix Garcia, Martin Terrier, Jeanuel Belocian y Nordi Mukiele, y solo dos jugadores regulares, Odilon Kossounou y Josip Stanisic, se han marchado.

Pero las cosas no están funcionando. El capitán Granit Xhaka criticó a su propio equipo después del último fin de semana, exigiendo más hambre y determinación. Intentó despertar al equipo y recibió el apoyo de su entrenador Xabi Alonso. El momento para despertar no podría ser mejor, ya que Bayern Munich no solo está decidido a restaurar el equilibrio de poder, sino que también está en excelente forma para lograrlo.

"Musiala" arrasa en Europa

Al menos por lo que hemos visto hasta ahora. La semana pasada, Múnich marcó 20 (!) goles en tres partidos contra Holstein Kiel, Dinamo Zagreb y Werder Bremen. El único lado negativo: los oponentes de Bayern no eran los más desafiantes. Pero eso solo aumenta su deseo de demostrar su valía contra los dobles ganadores Bayer Leverkusen y el brillante jugador estrella Wirtz. A pesar del talento internacional en el campo (partido a las 6:30 pm en Sky y livescore en ntv.de), el juego ya se centra en el duelo de los virtuosos alemanes.

Y los dos que cautivaron a la nación en la Eurocopa como "Musiala" están de nuevo en gran forma. Musiala ha marcado tres goles y ha dado tres asistencias en seis partidos para Bayern. En la Liga de Naciones, expresó su descontento por no estar en la lista del Balón de Oro de este año, marcando cuatro goles contra Hungría y haciendo un gesto obsceno a sus críticos. Wirtz, que estaba en la lista después de sus increíbles actuaciones en la Europa League la temporada pasada, también ha comenzado con fuerza con seis goles y una asistencia en siete partidos.

¿Qué podría ser más emocionante que el choque de los titanes? Bueno, en el lado de Bayern, está el nuevo fichaje Michael Olise, cuyo juego emocionante ya está avivando sueños de que se convierta en el heredero de leyendas como Franck Ribéry o Arjen Robben. Y en Leverkusen, está Victor Boniface, el delantero tempestuoso que recently dejó a los espectadores boquiabiertos en la Liga de Campeones con una asistencia extraordinaria, fingiendo un disparo y pasando con el otro pie. Tienes que verlo para apreciar por qué fue tan impactante. Aquí hay un serio talento de clase mundial en exhibición.

Pero el duelo entre Musiala y Wirtz es cautivador por varias razones. No solo se enfrentan los dos grandes esperanzas de la nación, sino que Musiala está ansioso por el enfrentamiento del sábado contra su amigo Wirtz. "Somos amigos, nos mensajeamos y mantenemos un buen contacto", dice el extraordinario driblador. "La Cumbre de los Dos Maravillosos" ya es un tema de conversación ("Sport Bild"). Durante al menos 90 minutos, este partido será la atracción principal en Múnich, no la Oktoberfest, y recibirá más atención internacional que el evento lleno de cerveza en la Theresienwiese, que siempre entrega noticias sorprendentes del mundo de las celebridades.

No es difícil imaginarse que "Musiala" disfrutaría de una persecución de títulos juntos, no solo cada pocos años con el equipo nacional, sino cada semana. Y así, Bayern Munich está trabajando incansablemente para convertir este sueño de una superdupla en una realidad. Por ahora, todos los esfuerzos se centran en retener a Musiala en el club. Su contrato actual expira en el verano de 2026 y él tiene todas las cartas en esta negociación. Los contendientes europeos han estado monitoreando al superdriblador, que una vez fue mentorado por el FC Chelsea, durante mucho tiempo. La Premier League podría servir como un destino lucrativo para el antiguo internacional juvenil inglés, donde se juega el mejor fútbol y hay mucho dinero por ganar.

Actualmente, Bayern Munich tiene el poder de moldear el brillante futuro que se avecina. Las discusiones preliminares con Max Eberl y Christoph Freund, directores deportivos del equipo, sugieren que Musiala se considera el legítimo heredero del puesto de Thomas Müller como creador detrás de los delanteros. Una responsabilidad significativa, un gran honor. Mientras tanto, Wirtz de Leverkusen también está en consideración. Su contrato se extiende hasta 2027, pero los rumores sugieren que una etiqueta de precio de 150 millones de euros podría hacerlo disponible el próximo verano. Desoyendo dos importantes obstáculos financieros, perderse la posible dupla "Wusiala" como fuerza dominante de la década de 2020 sería poco aconsejable.

La escena del fútbol alemán debería sentirse "extremadamente satisfecha" según Toni Kroos en su reciente podcast. Wirtz y Musiala son los jugadores que Alemania ha anhelado, agregó Kroos: "Nos llevarán adelante en los próximos años, nos ganarán partidos en los próximos años". Ambos son talentos capaces de transformar una situación "inocente" en peligrosa - por sí solos. Michael Reschke, con experiencia en Leverkusen y Munich, ve a Musiala como un "futbolista excepcional merecedor de afecto, dos regalos deliciosos para el fútbol alemán". Wirtz, según Reschke en "Kicker", es una "fuerza de la naturaleza abrumadora. Musiala irradia la gracia del bailarín de ballet Rudolf Nureyev". Durante al menos 90 minutos, Bayern Munich tendrá una vista previa del futuro dorado en su propio estadio este sábado por la noche, aunque vestidos con las camisetas del equipo contrario.

