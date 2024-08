El FBI tendrá permitido usar el software de reconocimiento facial

La Oficina Federal de Policía Criminal (BKA) y la Policía Federal podrán utilizar software de reconocimiento facial en sus investigaciones en el futuro. Se planean varias enmiendas legislativas para introducir estas nuevas facultades, según informó un portavoz del Ministerio del Interior a la agencia de noticias AFP.

"Las autoridades de seguridad necesitan facultades actualizadas para identificar y localizar rápidamente y de manera efectiva a los sospechosos y posibles amenazas, especialmente en los ámbitos del terrorismo y el crimen organizado y grave", explicó el portavoz del ministerio. Por lo tanto, "se deben crear nuevas facultades para la coincidencia biométrica en Internet de datos de imágenes y el análisis automático de datos policiales".

Como ejemplo de aplicación, el portavoz mencionó material de imágenes "en el área del terrorismo islámico", como "vídeos de ejecuciones o torturas". En este caso, el uso de herramientas como el software de reconocimiento facial "puede ayudar a identificar y localizar a una persona".

Las características biométricas pueden incluir no solo la cara, sino también la voz o el paso de una persona. El portavoz destacó que la propuesta legislativa no se refiere a "supervisión en tiempo real y reconocimiento facial en tiempo real en espacios públicos". Tales facultades no están cubiertas por el proyecto de ley.

