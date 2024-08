El favorito para el Balón de Oro, Vinícius Jr., revela una visión exclusiva: "Aspirar a escribir logros históricos con el Real Madrid"

Entrevistando a CNN, el analista sénior de deportes de la cadena, Darren Lewis, habló con Vinícius Jr. en su residencia de Madrid sobre las posibilidades de Los Merengues de destacar en todas las competiciones importantes esta temporada, mientras el equipo defiende su título de la Liga de Campeones.

"Cada año, nuestro objetivo es ganar todos los premios posibles", afirmó Vinícius, refiriéndose al campeón de la Copa de Europa en 15 ocasiones, antes de que el equipo conquistara su sexto título de la Supercopa de Europa ante Atalanta.

¿Logrará Madrid su primer triplete?

A pesar de su éxito, Madrid aún no ha ganado un triplete europeo, que incluye la Liga de Campeones, La Liga y la Copa del Rey.

Solo su acérrimo rival, el FC Barcelona, ha logrado esta hazaña en dos ocasiones, en 2009 y 2015.

Vinícius explicó a CNN por qué este logro es tan poco común, diciendo: "La Copa del Rey suele desbaratar nuestros planes de ganar el triplete, ya que jugamos contra rivales duros cada enero, que es el período con más partidos, lo que hace que la competición de la Copa sea un poco más complicada".

La estrella de Madrid es contundente al decir que el objetivo principal del equipo es capturar su 17º título de la Liga de Campeones, pero también admite que está motivado para "consolidar finalmente el triplete".

"La Liga de Campeones es lo primero, ya que es la competición más difícil - seguida de La Liga y luego la Copa. Cada una tiene su propia presión, ya que el peso de la Liga de Campeones proviene de la tradición de Real Madrid de querer ganar. No solo los jugadores, sino también los aficionados, esperan que ganemos esa competición", dijo.

Para entender realmente la influencia de Vinícius en la temporada pasada, es necesario examinar las cifras. Quince goles en la liga impulsaron a Madrid a otro título español.

Luego llegó su gol decisivo para sellar el segundo título de la Liga de Campeones en tres temporadas cuando Madrid derrotó a Borussia Dortmund 2-0 en Wembley a principios de este año.

"Siempre he soñado con jugar para Real Madrid, así que aprecio cada momento como si fuera el último", dijo.

"Todos desean ganar para el equipo más grande del mundo, y jugar junto a los mejores, marcar numerosos goles en numerosas finales y contribuir significativamente... Tengo 24 años y quiero seguir así durante mucho más tiempo, para hacer historia en este magnífico equipo en el que juego hoy. No todo el mundo tiene la oportunidad de hacerlo, así que hablo de disfrutar cada momento con esta camiseta".

Vinícius concluyó la temporada 2023/24 como máximo goleador de Madrid con 24 goles, acompañados de 11 asistencias - a pesar de perderse dos meses de la campaña entre noviembre y enero.

Aspiraciones ambiciosas

Con su tendencia a entregar cuando más importa y un impresionante registro de goles a lo largo de la temporada para, arguably, el club más grande del mundo, no sorprende que sea el favorito claro para ganar el premio Balón de Oro de este año - el prestigioso galardón anual que se concede al mejor jugador del mundo.

Para Vinícius, ganar el premio es como cumplir con su legado brasileño, asegurando que sigue los pasos de las mayores estrellas del fútbol brasileño contemporáneo mientras trata de emular a Marta, Ronaldo Nazário, Ronaldinho, Rivaldo y Kaká - todos los cuales han sido reconocidos como el mejor jugador del mundo en algún momento de sus carreras.

"Tengo que reconocer a Marta, quien es la mejor que ha jugado el fútbol femenino. Siento un profundo afecto por ella porque creo que revolucionó el deporte y lo elevó a su nivel adecuado", dijo.

"Marta es para nosotros lo que Pelé fue para todos en Brasil, como Ayrton Senna, está en una clase propia donde solo hay una persona entre un millón".

En cuanto a los jugadores masculinos, tengo a Kaká como ejemplo, tengo a Ronaldo - que ganó el premio dos veces, tengo a Ronaldinho, Rivaldo, varios jugadores brasileños que han ganado el Balón de Oro. Sin embargo, Ronaldo y Ronaldinho son los que más me motivan diariamente para ganar el Balón de Oro".

Vinícius le dice a CNN que recently pasó algún tiempo entrenando con O Fenômeno, quien lo ha estado entrenando personalmente.

"Estuve con Ronaldo hace poco cuando estaba en Ibiza y entrené en su casa, y me dijo: 'Quédate aquí unos días más, así estarás más cerca del Balón de Oro'. Son jugadores que han logrado cosas extraordinarias, y competir por el Balón de Oro y ganar un premio que ellos ganaron, eso sería algo realmente extraordinario".

Este nuevo equipo galáctico

Los compañeros Jude Bellingham y el recién fichado Kylian Mbappé serán los principales competidores de Vinícius para el Balón de Oro en octubre, ya que esta última manifestación de Real Madrid cuenta con una abundancia de talento de punta a punta.

A pesar de ser uno de sus principales competidores por el premio más codiciado del fútbol, el brasileño está emocionado de tener al exestrella del PSG, Mbappé, en la plantilla del gigante español.

"El equipo es excepcional y ha sido así durante mucho tiempo", dijo.

" Ahora, con la llegada de Mbappé, todos dicen que el equipo puede convertirse en invencible, pero por ahora tenemos que excel en nuestros entrenamientos y tratar de entender

Soy un gran fan del estilo de Mbappé, me encanta cómo juega y, siendo honesto, estoy muy emocionado por lo que podemos lograr juntos durante la temporada. Está uniéndose a nosotros después de marcar un impresionante número de goles y de ganar numerosos títulos. Ahora forma parte del equipo que siempre soñó con jugar: el Real Madrid, que todo jugador sueña con representar.

"Espero que Mbappé pueda seguir marcando tantos goles para nosotros como lo hacía en su antiguo equipo y en la selección nacional, y aún más con nosotros."

Durante la Supercopa de la UEFA, Vinícius asistió en el gol inicial y Mbappé marcó en su debut con los Blancos, lo que resultó en una victoria por 2-0. Sin embargo, el Real Madrid sufrió un revés ante un resistente Mallorca en el partido inaugural de La Liga, solo pudo lograr un empate 1-1 y mostró signos de necesitar más tiempo para cohesionarse como equipo antes de alcanzar todo su potencial.

A pesar del desafío en Mallorca y los dolores de crecimiento iniciales en el partido inaugural en casa contra el Real Valladolid, el Real Madrid está posicionado para tener un año muy exitoso.

Ambición impulsada por el éxito de Madrid

Recientemente, han circulado rumores de que Vinícius ha sido ofrecido una cantidad enorme, superior a $1 mil millones, para cambiarse a Arabia Saudita, al igual que las especulaciones que rodearon a su nuevo compañero Mbappé en julio de 2023.

Sin embargo, la estrella brasileña dejó claro a CNN cuáles son sus ambiciones para el futuro.

"Juego para estar entre los mejores y cada día que paso en el Real Madrid me siento más seguro.

"Ya he ganado dos Ligas de Campeones y comparto el campo con otros que también han ganado seis, como Dani Carvajal, y ellos nos inspiran cada día a superarnos y demostrar que todo es posible con el equipo que tenemos ahora.

"Ya hemos logrado tanto, ganar dos Ligas de Campeones en tres años, pero mantenerse en la cima requiere aún más esfuerzo. Quiero seguir a este nivel durante mucho tiempo y poder ganar tantas Ligas de Campeones como Carvajal, Modric, Nacho y Toni Kroos, que han ganado seis.

"Podríamos tener uno de los mejores equipos de la próxima década y ahora es crucial demostrar nuestra habilidad en el campo y ganar más títulos para el Real Madrid."

Vinícius mencionó su deseo de ganar todos los premios disponibles, incluyendo la Liga de Campeones y La Liga, así como la Copa del Rey, que el Madrid aún no ha ganado en un triplete. Acknowledged the challenges that come with the Copa del Rey, but his primary focus remains on winning the Champions League.

Dado el impresionante rendimiento de Vinícius en esta temporada, es el claro favorito para ganar el Balón de Oro de este año, siguiendo los pasos de leyendas brasileñas como Marta, Ronaldo, Ronaldinho y Rivaldo, que han ganado el premio en algún momento de sus carreras.

