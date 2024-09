- El famoso vecino alcanzó su hito de 60 años.

El actor mundialmente famoso Keanu Reeves es, sin duda, una de las personalidades cinematográficas más influyentes del planeta. Su carrera despegó a principios de los 90 con películas como "Point Break" ("Punto de impacto") y "Speed". A medida que se acercaba el siglo XXI, Reeves, conocido por su amor por la ciencia ficción, se convirtió en un fenómeno temporal con la impactante "The Matrix". Desde 2014, ha causado revuelo en el género de acción con la serie "John Wick", que ha recaudado más de mil millones de dólares a nivel mundial.

¿Keanu Reeves es un mal actor?

Durante mucho tiempo, tanto fans como críticos han cuestionado las habilidades actorales de Reeves, incluso llegando a decir que no actúa, solo se interpreta a sí mismo. Sin embargo, al revisitar sus roles más destacados, resulta risible. ¿Quién más podría haber interpretado al inocente y vacilante Neo, que lucha contra su destino durante tanto tiempo?

Y, ¿quién entre la élite de Hollywood podría haber ejecutado las impactantes escenas de lucha en "The Matrix", acompañadas de su narrativa filosófica, de manera tan convincente y cautivadora?

Reeves obtuvo su primer reconocimiento con roles de acción que le permitieron mostrar su carisma de estrella. En "Point Break", fue seducido por Patrick Swayze ("1952-2009") para convertirse en un surfista y buscador de emociones. Para el final del thriller criminal estilizado de Kathryn Bigelow, se da cuenta del vacío de su anterior identidad de policía conformista.

No demostró ser un éxito de taquilla de una sola vez con "Speed" de 1994, una película de acción emocionante con un concepto sencillo pero efectivo: un autobús que no puede reducir la velocidad. Sin embargo, Reeves no siempre tomó las mejores decisiones de papel en los 90, y desperdició su segunda oportunidad después de "Matrix Revolutions" (2003) con películas como "The Lake House", "Street Kings" y "47 Ronin".

"John Wick" como renacimiento de carrera

Es difícil imaginarse dónde estaría Keanu Reeves sin la serie "John Wick". Los críticos suelen establecer paralelos entre la vida personal de Reeves y la historia de John Wick. John Wick pierde a su esposa y luego a su perro, que le fue dado por su esposa, quien sabía que se estaba muriendo, con las palabras: "Pero necesitas a alguien a quien amar".

Reeves ha experimentado su parte de tragedias. Su novia, Jennifer Syme (1972-2001), dio a luz a su hija aúnborn Ava. Syme falleció más tarde en un accidente de coche. Su hermana, Kim Reeves (57), luchó contra la leucemia durante diez años. Su amigo, River Phoenix ("1970-1993"), con quien actuó en "My Own Private Idaho" de Gus Van Sant, falleció debido a una sobredosis en 1993.

Reeves ha donado millones a la investigación sobre el cáncer y es conocido por su amabilidad. Se le ha visto ofreciendo su asiento en el metro a una mujer con muchas bolsas o comiendo un sándwich en un banco del parque de manera discreta.

La internet, especialmente a través de numerosos memes, parece estar enamorada de Reeves. Él anunció públicamente su relación con la artista Alexandra Grant en 2019. Muchos de sus fans probablemente disfrutarían pasando tiempo con la superestrella aparentemente accesible, simpática y a veces reflexiva que mantiene su vida privada en privado. Keanu Reeves cumplirá 60 años el 2 de septiembre.

