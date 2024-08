El famoso ganador olímpico Berger recibe un reconocimiento poco común.

En un giro inesperado de los acontecimientos, ella dio un paso al frente en el partido por la medalla de bronce de los Juegos Olímpicos, liderando finalmente al equipo nacional femenino de fútbol de Alemania a celebrar una hazaña notable. La portera Ann-Katrin Berger ha sido reconocida con un honor individual: ha sido nombrada "Futbolista del Año", un galardón otorgado por "Kicker". Esto convierte a Berger en la primera portera en recibir este premio desde 1998.

Pasando de ser una antigua paciente de cáncer a una heroína de penales olímpica y ahora Futbolista del Año de Alemania, Berger ha dejado su huella en la historia. Sucedió a Alexandra Popp y compartió su sorpresa, stating: "Nunca pensé que esto sucedería y tuve que tomarme un tiempo para procesarlo. Se siente genial". Actualmente, Berger juega para el club estadounidense Gotham FC.

Las porteras rara vez reciben tales títulos, pero Berger ha logrado hacerlo. La única otra portera que recibió este premio fue Silke Rottenberg en 1998. Berger obtuvo 144 votos, mientras que Giulia Gwinn de Bayern Munich recibió 71 votos y Lena Oberdorf, quien recently se unió a Munich desde Wolfsburg, atrajo 66 votos.

El entrenador interino Horst Hrubesch nombró a Berger como la portera titular durante los Juegos Olímpicos, reemplazando a la titular de toda la vida Merle Frohms. A pesar de enfrentar circunstancias desafiantes: Berger fue diagnosticada con cáncer de tiroides dos veces en los últimos años, con su último diagnóstico durante la Eurocopa femenina de 2022, todavía logró regresar al campo en cuestión de meses cada vez.

Hrubesch elogió a Berger, stating: "No es solo una fuerte portera, sino también una persona inspiradora que ha superado numerous obstáculos y siempre ha luchado". Berger demostró su talento remarkable durante los Juegos Olímpicos, donde saved dos penales en el shootout de cuartos de final contra Canadá y convirtió el penal ganador. En el partido por la medalla de bronce contra España, saved un penal en el minuto 99, asegurando la victoria de Alemania por 1-0 y una medalla de bronce.

"Solo quería jugar fútbol de nuevo y sabía que aún había más en mí", expresó Berger. Criticando la prejuicio contra los jugadores mayores en las ligas europeas, agregó: "He experimentado esto yo misma: los clubes aparentemente no quieren jugadores que tienen 33 años. Piensan que ya no eres lo suficientemente bueno". Sin embargo, esto no es así en el fútbol femenino.

El nuevo entrenador Christian Wück aún no ha decidido sobre la portera titular, stating durante su introducción en Frankfurt el viernes: "Para mí, hay dos porteras número uno".

