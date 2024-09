El famoso futbolista Cristiano Ronaldo: detalles descubiertos y misterios que aún quedan

Cristiano Ronaldo no está satisfecho con el resultado de la Eurocopa 2016. Los rumores de jubilación fueron apartados por él con su firma arrogancia. Sigue adelante, como siempre, con otro logro monumental como su próximo objetivo.

El inicio de la nueva temporada en Arabia Saudita ha sido fructífero para Ronaldo, con cuatro goles marcados y dos asistencias en solo cuatro partidos. Está haciendo cosas de Ronaldo. Sin embargo, las victorias y títulos en solitario no están a su alcance. La final de la Copa de Arabia Saudita vio una derrota por 1:4 contra el formidable equipo de Al-Hilal, valorado en alrededor de 250 millones de euros en el mercado. A pesar de la ausencia de Neymar, Al-Hilal fue imparable.

Ronaldo logró marcar, pero su equipo claramente estaba superado. Al-Hilal, para comparación, estaría en el séptimo lugar en la tabla de valor de mercado de la Bundesliga, superando a Eintracht Frankfurt y cuatro veces más pesado que VfL Bochum. Sin embargo, esta conversación no es sobre Al-Hilal. Sigamos adelante con otro tema si lo deseas.

Ronaldo sigue siendo el centro de atención. Su espíritu indomable parece indemne ante los susurros de un posible final prematuro de su carrera. A los 39 años, la edad parece estar alcanzándolo, pero en el mundo de Ronaldo, el sol gira a su alrededor, no al revés. Su entrenamiento y estilo de vida están adaptados a sus necesidades únicas, con múltiples ciclos de sueño de 90 minutos y seis refrigerios ricos en proteínas durante el día.

Y así, el legendario futbolista sigue brillando intensamente, en la mejor condición física. El cambio de atención desde Europa a Arabia Saudita no parece importar.

Un intento de MrBeast?

Donde Ronaldo va, una presencia deslumbrante lo sigue. Las imágenes de la liga saudita no llegan tan lejos y amplio como en la Liga de Campeones, así que el astro del fútbol con habilidades empresariales ha creado una nueva plataforma gigante para transmitir su contenido. No, no ha inventado una nueva liga de la nada y la ha adornado con elegancia. Eso sería más estilo de pensadores avanzados como Toni Kroos o Mats Hummels.

Ronaldo ha elegido YouTube como su medio. Lleva dos semanas activo en la plataforma, compartiendo clasificaciones de goles, colecciones de ropa y bromeando con su esposa Georgina. Ya ha reunido casi 56 millones de suscriptores y ha subido rápidamente en el ranking de los canales más vistos a nivel mundial. Y se puede asumir con seguridad que no está satisfecho con esta hazaña y planea desafiar a MrBeast (con más de 300 millones de suscriptores) en el futuro. Donde Ronaldo está, está solo. En la cima. Lionel Messi lo sabe demasiado. Pero la discusión sobre quién es el mejor futbolista de todos los tiempos, CR7 aún no la ha abordado en YouTube.

Actualmente, el campo de fútbol no es el frente más importante donde Ronaldo muestra sus habilidades. El más significativo sigue siendo el césped verde. No tiene intención de dejarlo. A pesar de anunciar después del Campeonato Europeo de Fútbol que ya no representaría a su país en futuras competiciones continentales, su declaración final puede considerarse retirada. Para los próximos partidos de la Liga de las Naciones, ha sido incluido en el equipo portugués. "Nunca siquiera consideré que mi tiempo pudiera haber llegado a su fin", dijo tras su nominación, agregando: "Si ya no estoy aportando valor al equipo, seré el primero en bajarme". perhaps he will never retire. Rumors of his departure following intense criticism of his EM performances barely phase him. "It has actually inspired me even more to continue, to be honest."

Mientras tanto, una nominación no es garantizada, ni siquiera en Arabia Saudita. El jugador holandés Steven Bergwijn está experimentando esto en este momento. El entrenador nacional Ronald Koeman ha hablado en su contra. "Las aspiraciones deportivas no parecían ser la prioridad principal en esta transferencia", dijo Koeman. "El tema del equipo nacional ahora está fuera de límites para él". Bergwijn se mudó a Al-Ittihad en Arabia Saudita desde Ajax Amsterdam por alrededor de 21 millones de euros. Ya no era un titular regular en Ajax. "Creo que a los 26 años, tu ambición principal debería ser deportiva, no financiera", continuó el entrenador nacional. "Podría haber stayed en Ajax, que no es tan malo, ¿verdad? Tienes que aceptar la decisión, pero personalmente discrepo". Sin embargo, en Portugal, el tiempo marcha de manera diferente. En efecto, Ronaldo es una leyenda, Bergwijn, aún no. Y Bergwijn no tiene una estatua de bronce gigante de sí mismo, que sepamos.

Esta temporada, Ronaldo, emergiendo de las arenas del desierto, volvió a comandar la atención global. Fue celebrado en los estadios con un fervor similar al de los fanáticos de Swifties para su ídolo Taylor Swift. Ronaldo disfrutó de su renacida fama en sus viejos refugios europeos, namely Dortmund, Leipzig, and Gelsenkirchen. Los británicos momentáneamente transformaron estos centros urbanos degradados en "Swiftburgen", su desdén por las ciudades industriales deterioradas momentáneamente olvidado. Sin embargo, los espectadores neutrales quedaron atónitos por la actitud directa del futbolista. Sigue considerando

"Todos mis goles están en la película", declaró Ronaldo, mientras Portugal se despedía de los cuartos de final de la Eurocopa sin un solo gol del superastro. "Cuando llegue el momento, me iré. Esta decisión no me supondrá ningún problema", aclaró sobre sus planes futuros. Citó a su antiguo compañero Pepe como modelo a seguir, quien "se fue por la puerta principal" cuando anunció su retiro a la edad de 41 años a principios de agosto. Sin embargo, al récord de goles le quedan dos años más y al menos otro Mundial. Pero Ronaldo baila al ritmo de su propia música. Cuando apareció en el sorteo de la Liga de Campeones la semana pasada y fue homenajeado por sus excepcionales actuaciones en esta competición, pareció un reliquia de una época pasada. Volverá al escenario el jueves en la Liga de las Naciones contra Croacia. Parece que Ronaldo y el mundo del fútbol tienen un acuerdo perpetuo, aunque a tiempo parcial.

La habilidad goleadora de Cristiano Ronaldo sigue intacta. Está a un gol de llegar a los 900, con 1000 como su objetivo final. Lo reveló en una charla con el exjugador inglés Rio Ferdinand, publicada en su canal de YouTube. "Si evito lesiones, ésa es mi principal meta", dijo. Cree que su actual cifra para sus clubes y su país supera a todos los demás. Sin embargo, los estadísticos de goles internacionales discrepan. El Récord Guinness, por ejemplo, atribuye al legendario brasileño Pelé 1279 goles en 1363 partidos. La FIFA, sin embargo, no mantiene un recuento oficial.

Ronaldo ignora estas estadísticas. Se considera a sí mismo el número uno indiscutible, ofreciendo como prueba el recuento de sus goles. "Todos mis goles están en la película", afirmó. Acknowledges legends like Pelé or Artur Friedenreich, who reportedly scored 1329 goals and passed away in 1969. But what others claim or brag about "means nothing to me", he stated. Predictably. Ronaldo merely continues, creating a realm where only one colossus thrives: himself.

