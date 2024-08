- El famoso fotógrafo Oliviero Toscani está profundamente enfermo.

El legendario fotógrafo italiano Oliviero Toscani ha revelado que lucha contra una grave enfermedad. El octogenario habló con el diario milanés "Corriere della Sera", revelando que después de una operación urgente, actualmente está sometido a un tratamiento poco convencional con pocas perspectivas de recuperación. "Soy esencialmente un conejillo de Indias", afirmó Toscani, conocido en todo el mundo por sus revolucionarias campañas publicitarias para la marca italiana de ropa Benetton en la década de 1980.

Toscani lucha contra la amyloidosis, que él describe como "proteínas que se agrupan en lugares vitales del cuerpo, obstruyéndolas y causando la muerte. No hay cura".

Las fotos que acompañan la entrevista sugieren una pérdida de peso significativa para Toscani. Él confirmó: "He perdido alrededor de 40 kilos en un año. Ya no puedo saborear el vino: mi paladar ha cambiado debido a la medicación".

Su enfermedad fue diagnosticada en el verano y también contrajo pneumonia y Covid-19 en octubre. "Creo que momentáneamente fallecí: recuerdo algo borroso con tonos vibrantes y alucinógenos".

En cuanto a su miedo a la muerte, Toscani respondió: "No, si es indolora. Además, he vivido una vida excesiva y lujosa. He sido mimado. Nunca he tenido un jefe, ni he recibido un sueldo. Siempre he sido libre".

Toscani fue el principal fotógrafo de Benetton durante más de una década y media antes de que sus caminos se separaran. Frecuentemente recibía críticas por sus elecciones de modelos - anoréxicos, pacientes de SIDA, presos condenados - por provocar controversia. Después de un breve reencuentro, la empresa cortó los lazos con Toscani en 2020. También ha expuesto su trabajo extensamente en Alemania.

La foto de Oliviero Toscani publicada con la entrevista muestra una pérdida de peso notable, reflejo de su lucha contra la enfermedad. A pesar de su illness, Toscani compartió que ha tenido que renunciar a su amado vino debido al impacto de la medicación en su paladar.

Lea también: