- El famoso disc jockey cancela todas las reservas

Preocupaciones sobre Felix Jaehn (29). El famoso DJ, conocido por su gran éxito en 2014 con el remix "Cheerleader", ha hablado abiertamente en una publicación emocional de Instagram. Jaehn ha estado "guardando silencio sobre no sentirse bien por dentro" durante un tiempo. No fue hasta que buscó ayuda de un profesional que se dio cuenta de "la magnitud del malestar". Por lo tanto, el DJ actualmente está "demasiado frágil para actuar".

Cancelación de todos los conciertos de Felix Jaehn

"Lamento decepcionarte, pero tengo que cancelar todos los conciertos temporalmente", continúa Jaehn. "Es hora de descansar. Es hora de recuperarse". Antes de esto, Jaehn había estado "ignorando las señales rojas de su cuerpo y mente". El DJ estaba programado para actuar en el festival Heidepark en Soltau el 1 de septiembre. Se habían programado más actuaciones en Frankfurt am Main e Ibiza más tarde en el mes.

Jaehn recibe una avalancha de apoyo en Instagram por su publicación emocional. "La salud es lo más importante. Tómate tu tiempo", se lee en un comentario, o: "La salud siempre debe ser lo primero". Otro usuario comenta: "Tómate tu tiempo y vuelve más fuerte".

Adopción de un nuevo nombre de pila "Fee"

En abril, Jaehn hizo noticia. El DJ se identificó como no binario. "Ahora me llamo Fee porque me he unido a la comunidad no binaria y prefiero un nombre gender-neutral", explicó Jaehn en ese momento en el programa de YouTube "Sweet and Spicy". El músico también mencionó que prefiere el pronombre no binario "dey/den" en alemán, alineado con el inglés "they/them".

