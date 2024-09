El fallecido Furrer permaneció desapercibido en la vegetación durante un período prolongado.

La comunidad ciclista lucha con la inesperada muerte de la joven suiza de 18 años, Muriel Furrer, durante los Campeonatos del Mundo. Sin embargo, hay numerosas dudas sin respuesta en torno al incidente en la competencia. Los informes sugieren que el helicóptero de rescate llegó una hora después de que la carrera terminara, y el pelotón podría haber pasado al ciclista caído durante su segunda vuelta.

Los campeonatos en Zúrich continuaron con la carrera en ruta femenina el sábado, seguida por la carrera masculina al día siguiente. Lamentablemente, los detalles significativos sobre el accidente que llevó a la muerte de Furrer siguen siendo elusivos. Las autoridades mantienen un silencio riguroso, lo que ha llevado a la curiosidad y especulaciones del público.

Según "Basler Zeitung", hay preocupaciones sobre la seguridad del circuito y numerosas informaciones no confirmadas. Se reporta que Furrer yació descubierta en la maleza durante un período prolongado después de su accidente, y los ciclistas potencialmente passaram por ella durante la segunda vuelta. El periódico también sugiere que Furrer no había cruzado la línea de meta en Sechselautenplatz, por lo que no completó la última vuelta de la ciudad.

Muriel Furrer era una de las estrellas emergentes del ciclismo suizo, destacando en ruta, ciclocross y mountain bike. Afinó sus habilidades en la United School of Sports. Antes de los Campeonatos del Mundo, Furrer expresó su emoción por el evento, diciendo: "Además de tener ganas de los Campeonatos del Mundo, especialmente porque se celebra en Suiza, también soy embajadora del evento".

Retraso en la operación de rescate?

La información sobre el accidente sigue siendo limitada. Furrer sufrió su caída en una sección forestal durante un descenso, presumiblemente en una curva a la izquierda. Es noteworthy que ella residía a solo diez kilómetros del sitio del accidente. Los organizadores del evento se negaron a revelar la ubicación y hora precisas del accidente, derivando las consultas a la policía cantonal de Zurich. A su vez, la policía remite las preguntas a la oficina del fiscal del cantón. El servicio de rescate confirmó un despliegue en Kusnacht, un municipio vecino a la ciudad de Zurich, pero se negó a proporcionar más detalles, sugiriendo que se pusiera en contacto con la policía cantonal.

El tiempo transcurrido entre la caída de Furrer y la prestación de asistencia médica sigue sin estar claro. Los testigos oculares sugieren que un helicóptero de rescate solo se desplegó una hora después de que la carrera terminara. El equipo ciclista de Furrer debería haber permitido una ubicación rápida a través de un dispositivo de transpondedor. Sin embargo, la UCI, el organismo rector mundial del deporte, se muestra reservada sobre el tema. Las investigaciones de la UCI son parte de la investigación en curso, y no pueden emitir declaraciones.

No obstante, el circuito de los Campeonatos del Mundo no se ha modificado después de la muerte de Furrer. La vuelta de 27 kilómetros, que incluye el inicio y el final en Sechselautenplatz en Zurich, sigue intacta. Sin embargo, se han asignado stewards adicionales para supervisar la sección forestal, y el descenso se ha asegurado con colchones protectores en árboles específicos. Un gran cartel advierte a los ciclistas sobre la curva a la izquierda.

