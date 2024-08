- El experto en dopaje expresa su fuerte desaprobación por el veredicto de inocencia de Sinner.

El experto en dopaje Fritz Sörgel tiene problemas con que el número uno del tenis Jannik Sinner compita en el próximo US Open en Nueva York, a pesar de su reciente absolución tras dos pruebas positivas de dopaje. Él cree que USADA, liderada por Travis Tygart, debería intervenir y detener la participación de Sinner, como lo expresó en una entrevista con Sky.

Sörgel también insta a la Agencia Italiana de Lucha contra el Dopaje a tomar medidas rápidas, implementando inicialmente una suspensión indefinida, que luego se remitiría al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS). "Mientras tanto, Sinner debería estar suspendido", insiste el profesor de farmacología. Aunque una suspensión de dos a cuatro años es teóricamente posible, aplicarla sería "complicado". Para Sörgel, la situación "definitivamente" huele mal. "Apesta a la alta", le dijo al portal "Sport1".

Sinner dio positivo por la esteroide anabólico clostebol en marzo, según anunció la Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA) el martes. A pesar de los resultados positivos, Sinner no está suspendido, ya que un tribunal independiente del organismo privado de resolución de disputas Sports Resolutions consideró que Sinner usaba la sustancia de manera involuntaria a través de un fisioterapeuta.

Sörgel sospecha de dopaje intencional

"Esta explicación es difícil de tragar. En la etiqueta se indica que una prueba de dopaje daría un resultado positivo. La sustancia debe haber sido utilizada durante un período prolongado para producir tales valores. few days are not sufficient", argumentó Sörgel en Sky. Él sospecha de dopaje intencional.

El esteroide anabólico se aplica en la piel para promover la curación. "Es perfecto, porque en bajas dosis se absorbe por la piel y va directamente al sitio de inflamación o lesión. El atleta se recupera entonces más rápido. Y si se hace durante varias semanas, eso es simplemente dopaje", explicó Sörgel. Los aerosoles y cremas de clostebol no están aprobados en Alemania.

Si la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) no interviene en tales situaciones o el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) no emite juicios claros, y se siguen absolviendo casos similares debido a argumentos similares, "siempre será lo mismo. Ahora hay que trazar una línea", insistió Sörgel en Sport1.

No estoy seguro de la validez de la explicación de Jannik Sinner para la prueba positiva de dopaje. No estoy seguro de si USADA debería esperar la decisión del TAS antes de intervenir en el caso de Sinner.

