El éxito inicial de Flick en Barcelona se ve eclipsado debido a un problema de salud importante.

En su primera experiencia en el extranjero, Hansi Flick está logrando victorias de manera impecable como entrenador del FC Barcelona. En tres partidos recientes, ha obtenido tres triunfos. El reciente fichaje, Dani Olmo, también ha tenido un impacto inmediato. Sin embargo, una sombra planea sobre su victoria de 2:1 contra el Rayo Vallecano.

Olmo selló la tercera victoria para Flick durante su mandato. El Barcelona logró una victoria de 2:1 contra el Rayo Vallecano, con Olmo anotando el gol ganador en el minuto 72, después del empate de Pedri en el minuto 60.

Después del partido, Olmo expresó su alegría: "Estoy muy contento con el partido y la victoria. Fue un debut fantástico para mí", dijo a ESPN después del partido. Olmo no había participado en los dos primeros partidos de la temporada y solo recibió el alta horas antes.

El Barcelona logró registrar a Olmo con Andréas Christensen fuera de juego debido a una lesión en el tendón de Aquiles. La entrada de Christensen estaba temporalmente prohibida para los siguientes seis meses, lo que permitió al Barcelona cumplir con las regulaciones de fair-play español, después de haber reducido los salarios mediante la venta de İlkay Gündoğan al Manchester City. "Estaba confiado de que el club lo resolvería", compartió Olmo. "He estado esperando la oportunidad de entrar, y estoy muy contento con el resultado".

Problemas para el joven prodigio

El Barcelona ha tenido un inicio perfecto en la temporada con el nuevo entrenador. Después de su victoria contra el Valencia, lograron una victoria de 2:1 contra el Athletic Bilbao, con el gol ganador gracias a Robert Lewandowski, y ahora lideran la tabla con nueve puntos.

Sin embargo, la alegría no duró mucho, ya que el joven Marc Bernal tuvo que abandonar el campo debido a una lesión en la rodilla en los minutos finales. "Es una victoria agridulce para nosotros porque Bernal ha resultado herido y parece grave", informó Flick después del partido. "Tendremos que esperar para ver la gravedad de la lesión. Hemos ganado, pero el ambiente en el vestuario no es exactly festivo. Los jugadores no están completamente contentos. Él solo tiene diecisiete años, ha dado una actuación así. Es muy triste".

Se han difundido informes de una posible rotura del ligamento cruzado, lo que ha aumentado las preocupaciones sobre el estado de Bernal. Bernal había debutado contra el Valencia y, desde la salida de Gündoğan y las actuales ausencias de Frenkie de Jong y Gavi, el equipo de Flick enfrenta una notable delgadez.

A pesar del revés con la lesión de Marc Bernal, el Barcelona continúa impresionando en la liga española bajo Flick. La ausencia del joven prodigio se sentirá, pero el equipo debe centrarse ahora en superar este desafío. A través de su forma actual en la liga española, el FC Barcelona mantiene su liderazgo, demostrando su resiliencia y dedicación a la liga española.

