- El éxito de verano en la cima de las listas mantiene su posición de liderazgo.

Shirin D (29) sigue dominando las listas oficiales de singles alemanas. Por quinta semana consecutiva, mantiene la primera posición con su éxito "Bauch Beine Po". Después de ser coronada como el éxito del verano de este año por GfK Entertainment, esto no debería sorprender a sus fans.

La rapera celebra su victoria en Instagram. Junto a una serie de fotos, David escribe: "Me prometí a mí mismo en la víspera de Año Nuevo de 2023 que este verano sería mío. ¿Quién es la Miss Summer Hit 2024 entonces?"

Esta semana hay mucho poder femenino en la lista de singles. Ayliva, junto a Apache 207, se mantiene en el segundo puesto con "Wunder", y también coloca "Nein!" (18), "Beifahrer" (25), "Traum" (54) y "Lieb mich" (91). La cantante estadounidense Carpenter Sabrina también aparece tres veces - con "Espresso" en el quinto puesto, "Please Please Please" (35) y "Taste" (43). "Move" de Adam Port, Stryv, Keinemusik, Orso & Malachiii, y "I Like The Way You Kiss Me" de Artemas ocupan los puestos tres y cuatro del top cinco.

Oasis regresa a las listas

Ayliva y Sabrina Carpenter también tienen un gran impacto en las listas de álbumes. Con "In Liebe", la músico alemana mantiene el primer puesto, mientras que su colega debuta en el tercer puesto con "Short N' Sweet". También nuevos en la lista están The Leoniden con "Sophisticated Sad Songs" en el segundo puesto, Louis Tomlinson con "Live" en el cuarto puesto, y Mono Inc. con "Symphonic Live - The Second Chapter" en el quinto puesto.

Oasis ha dado la mayor sorpresa musical Recently. The iconic British cult band has announced a reunion tour for next year, which has also reflected in the charts. "(What's The Story) Morning Glory?", the group's second studio album around the Gallagher brothers, originally released in 1995, makes a comeback to the chart at number 77.

