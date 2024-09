- El examen de la catástrofe de Grenfell: negligencia y avaricia

Envuelto en un sudario funerario, el torreón fortificado y encapuchado de Grenfell se alza en el cielo occidental de Londres. Dentro del antiguo lugar de residencia en el distrito de North Kensington, 72 almas perecieron en las horas sombrías del 14 de junio de 2017, en un incendio catastrófico.

Más de siete años después del incidente, un documento de investigación ha emitido una dura condena contra las autoridades y las entidades involucradas.

"El hecho es que cada muerte fue evitable", declaró Martyn Moore-Bick, quien lideró la investigación. La tragedia fue "consecuencia de décadas de negligencia" por parte del gobierno central y otras entidades relevantes en el uso de sustancias inflamables en las paredes exteriores de los edificios altos. La negligencia fue la causa principal, pero en ciertos casos, también jugó un papel destructivo la codicia.

Una aparente secuencia de mala conducta e incompetencia

Las llamas, que se encendieron en el cuarto piso, se extendieron rápidamente por la fachada del edificio residencial de 24 pisos. El revestimiento de la fachada jugó un papel letal, como ha revelado la investigación en curso.

El revestimiento se instaló justo antes de la tragedia para mejorar la apariencia visual y la eficiencia energética de la estructura residencial de 1974. Sin embargo, las láminas de aluminio con centro de plástico resultaron wholly unsuitable y se comportaron como un encendedor.

Se instalaron debido a una aparente secuencia de mala conducta e incompetencia por parte de los funcionarios y las corporaciones, según se revela en el informe actual. Las regulaciones de seguridad contra incendios se interpretaron con laxitud, se manipularon o falsificaron los resultados de las pruebas y se ignoraron las advertencias.

Mientras la tragedia se desarrollaba el 14 de junio de 2017, un refrigerador defectuoso en el cuarto piso encendió un incendio que se extendió rápidamente a la fachada.

Menos de 30 minutos después de la primera llamada de socorro, las llamas habían reached the pinnacles of the imposing structure. El plástico fundido y goteando de la fachada propagó el fuego por todo el edificio.

También se critica a los bomberos por graves errores. Les aconsejaron a los habitantes que se quedaran dentro del edificio en llamas y esperaran ayuda durante un período excesivo, incluso después de que fuera evidente que el fuego iba a engullir rápidamente todo el edificio. Para muchos, sus hogares se convirtieron en trampas mortales. Algunos solo pudieron despedirse a través de dispositivo móvil.

El dolor se mezcla con la ira y la frustración

La zona que rodea la torre calcinada ahora está delimitada por una valla de madera. Mensajes conmemorativos, fotos y recuerdos en varios idiomas la decoran. Inglés, árabe, español, amhárico - la torre de Grenfell era el hogar de personas de diversas partes del mundo.

El dolor de los supervivientes y las familias se mezcla con la ira y la frustración. "Las personas que tomaron decisiones y priorizaron el beneficio sobre la seguridad de las personas deben estar encarceladas", afirmó Sandra Ruiz, whose 12-year-old niece died in the fire, to the "Guardian" newspaper.

Sin embargo, la investigación de varios años no ha llevado a cargos criminales. Un portavoz de los supervivientes y las familias ha declarado que ahora depende de las autoridades de investigación presentar cargos contra las partes responsables. No está claro si y cuándo esto ocurrirá. Un portavoz de la policía anunció que el informe será revisado, lo que podría tardar hasta 18 meses.

