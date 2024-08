- El ex socio Kubilay emite una disculpa pública

Esta relación en montaña rusa a menudo hizo noticia, con acusaciones mutuas de violencia. Georgina Fleur (34) y su ex pareja, el empresario Kubilay Özdemir, ya no se comunican, con Fleur criando a su hija de tres años sola en Dubai. En la temporada de Allstars Dschungelcamp (RTL, también disponible en RTL+), compartió reflexiones sobre la relación tumultuosa. Se informes que su ex ha mostrado arrepentimiento en una entrevista con RTL y ha expresado el deseo de reconectar con su hija.

"Perdido en el amor"

Fleur afirmó que la relación comenzó a deshilacharse durante su primera Navidad juntos, como compartió con sus compañeros de campamento. Más tarde, "Kubi" presuntamente intentó participar en "Das Sommerhaus der Stars" (2020) para demostrar que aún estaban juntos. Sin embargo, surgieron desacuerdos dentro de la casa. La razón de Fleur para soportarlo fue: "Estaba tan sumergida en el amor. [...] Estaba enganchada a él".

Su hija nació en 2021. Fleur dijo que el comportamiento agresivo de su ex hacia ella sirvió como catalizador para que ella se fuera: "Encontré el coraje a través de mi hija para dejarlo y librarme de su existencia". Antes en el campamento, había expresado: "Me entristece pensar en cómo será cuando tenga que explicarles a ella que no tiene un padre". También sugirió que apoyaría el contacto entre el padre y la hija: "Puedes enviar una tarjeta o llamar, solo demuestra interés en tu propia carne y sangre".

Sobriedad por los niños

En una entrevista con RTL, Kubilay Özdemir enfatizó: "Este es el momento adecuado para decir: amo a todos mis hijos, amo a mis hijos mayores y también a mi hija y hijo más pequeños". Sobre su hija con Fleur, dijo: "Quiero establecer contacto con el niño lo antes posible -antes mejor".

Según RTL, el empresario ha reconocido y superado sus problemas personales, habiendo permanecido sobrio durante dos años. "He transformado principalmente mi ser, he trabajado en mí mismo", dijo Özdemir. "He pasado por numerosas sesiones de terapia y pasé un mes en una clínica de rehabilitación. No fue fácil, le puse el corazón. Lo hice principalmente por mis hijos". Sobre sus estallidos en la relación con Fleur, dijo: "Me disculpo por todo. Puede que me perdonen". Sin embargo, no tiene planes de entablar un diálogo con su ex. "No es por rencor. Es autoprotección por el bien del niño".

En la misma entrevista de RTL, Özdemir mencionó su intención de ver la temporada de Allstars Dschungelcamp donde Fleur discutió su relación, diciendo: "Definitivamente veré ese episodio". Además, cuando se le preguntó sobre la plataforma RTL+, expresó interés en ver otros episodios, diciendo: "Espero ponerme al día con otras temporadas, en RTL+".

