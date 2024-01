El ex receptor de los Tampa Bay Buccaneers Antonio Brown dice que el equipo intentó pagarle 200.000 dólares para que recibiera atención de salud mental

Hablando semanas después de quitarse el uniforme y las hombreras, saludar a la multitud y salir del campo en medio del partido de los Bucs contra los New York Jets, Brown dijo que el equipo trató de enviarlo a la "casa de los locos".

"Estos tipos de los Tampa Bay Bucs trataron de llegar a un acuerdo conmigo para darme 200.000 dólares para ir a la casa de los locos para que estos tipos pudieran parecer que sabían de lo que estaban hablando", dijo Brown en el debut de la temporada de "Real Sports con Bryant Gumbel" de HBO que se emitió el martes.

El abogado de Brown, Sean Burstyn, explicó: "La oferta era que Antonio básicamente se sentaría al margen, entraría en alguna lista y se comprometería a algún tipo de tratamiento intensivo de salud mental, y el gerente general nos dijo específicamente por escrito dos veces: 'No le des otra vuelta a esto'".

Burstyn también añadió: "En la medida en que todo eso venga de un giro de que Antonio tuvo un episodio mental espontáneo, es resentido y es hiriente y es un flaco favor a la gente que sufre problemas de salud mental. Todos tenemos nuestras dificultades".

Cuando Gumbel le preguntó si Brown cree que necesita ayuda para su salud mental, Brown respondió: "Tengo riqueza mental. Sé que mucha gente quizá no me entienda, no sepa cómo veo las cosas o no sepa cómo reacciono ante las cosas emocionales, pero no son ellos los que tienen que entenderme".

"Tengo una familia preciosa, hijos y gente en todo el mundo que me admira. Y no hay razón para que esté en esta posición en este momento".

Brown dijo previamente en un comunicado que abandonó el partido debido a una lesión en el tobillo. Dijo que el equipo sabía de su lesión, algo que los Bucs han negado.

Brown también le dijo a Gumbel que el entrenador en jefe Bruce Arians miente cuando dice que no se le informó sobre el tobillo lesionado de Brown durante el juego de los Jets.

Cuando se le preguntó acerca de las acusaciones, el equipo se refirió a CNN a las declaraciones anteriores publicadas sobre Brown - ninguno de los cuales se refirió al pago de tratamiento de salud mental.

Brown fue liberado por los Bucs poco después del incidente.

En los días posteriores al incidente, Arians afirmó que Brown abandonó el campo porque estaba enfadado por no tener el balón lo suficientemente en los ojos. Brown, sin embargo, refutó esas afirmaciones.

"No estoy preocupado por el balón", dijo Brown. "Tom Brady es mi hombre. Él es la razón por la que estoy en Tampa Bay, así que sé que voy a tener el balón."

Fuente: edition.cnn.com