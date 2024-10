El ex prospecto del Bayern de Múnich sorprende al Bayer Leverkusen

Esta ronda de la Bundesliga ofreció momentos emocionantes para los favoritos: el Bayer Leverkusen amplió su ventaja a 2-0 pero luego fue pillado con la guardia baja por los recién llegados Holstein Kiel. El Borussia Dortmund brilló en la Liga de Campeones pero cayó corto ante el Union Berlin. No había victorias a la vista para Bochum y Bremen.

Bochum vs Wolfsburg 1-3 (0-2)

Antes del parón internacional, el club de la Bundesliga Bochum seguía sin ganar después de seis partidos. Sufrieron una derrota en casa por 1-3 ante el Wolfsburg. Como resultado, el equipo del entrenador Peter Zeidler se encuentra en el fondo de la tabla con solo un punto.

Los goles del Wolfsburg en el Ruhrstadion fueron de Tiago Tomas (21.), rompiendo una racha de más de un año sin marcar, y Jonas Wind con un doblete (37./88.). Myron Boadu marcó el empate para Bochum en el minuto 72. Después de una larga revisión de video, se otorgó un penalti a los visitantes, que Wind falló inicialmente, pero marcó en el rebote.

Bremen vs Freiburg 0-1 (0-0)

Gracias a Ritsu Doan, el Freiburg igualó su mejor inicio. El equipo del entrenador Julian Schuster ganó 1-0 en Bremen en la sexta jornada, asegurando su cuarta victoria de la temporada. Doan marcó el gol ganador para el Freiburg en el minuto 75, a pesar de que los visitantes no aprovecharon del todo su dominio inicial. Bremen sigue luchando sin goles en casa después de tres partidos en casa esta temporada.

Lograr cuatro victorias en las primeras seis partidos también lo logró el legendario entrenador del Freiburg Christian Streich en 2019/20 y 2022/23. Ahora, el sucesor de Schuster está estableciendo al Freiburg en la tercera parte superior de la tabla, mientras que Bremen sigue sin ganar en casa y se mantiene en la mitad de la tabla.

Leverkusen vs Kiel 2-2 (2-1)

El doble ganador de la Liga de Campeones Bayer Leverkusen tropezó inesperadamente contra los recién llegados Holstein Kiel. A pesar de una ventaja de 2-0, solo pudieron empatar 2-2 (2-1) contra el debutante de la Bundesliga, desperdiciando una victoria en su partido número 100 bajo el entrenador Xabi Alonso.

Early on, Victor Boniface (4.) and Jonas Hofmann (8.) put Leverkusen in a commanding position. However, Leverkusen slowed down, and Max Geschwill (45.+5) capitalized on their laxness before the half. Ex-Bayern Munich player Fiete Arp (69., penalty) turned the game around, causing the shock. Bayern Munich had a chance to extend its lead over Leverkusen to five points against Eintracht Frankfurt on Sunday.

Union Berlin vs Dortmund 2-1 (2-0)

El éxito del Dortmund en la Liga de Campeones fue de corta duración. Cuatro días después de su espectacular victoria por 7-1 contra el Celtic Glasgow, el equipo del entrenador Nuri Sahin perdió 1-2 en el Union Berlin, extendiendo su racha sin victorias fuera de casa en la Bundesliga.

Kevin Vogt (26., penalty) y Yorbe Vertessen (45.) marcaron para el Union Berlin, que sigue invicto en casa en esta temporada. Para el Dortmund, el antiguo jugador del Union Julian Ryerson (62.) marcó un gol, pero no fue suficiente. Durante un período prolongado, el ataque del Dortmund, sin Adeyemi, no impresionó. El jugador de 22 años había cautivado con su habilidad y tres goles en el encuentro del Celtic, pero sufrió una lesión.

Dado el pobre rendimiento del Bochum, su próximo desafío en la liga podría ser difícil, ya que enfrentarán a un oponente difícil en el próximo partido.

Mientras tanto, el Holstein Kiel hizo historia en la liga, ya que lograron empatar contra el Bayer Leverkusen, un equipo destacado de la liga.

Lea también: