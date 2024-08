- El ex presidente lanza una lista de canciones de verano

Barack Obama (63) compartió su lista de reproducción de verano con sus seguidores. El lunes 12 de agosto, el ex presidente de EE. UU. compartió, como es tradición, su lista de reproducción de verano en X (anteriormente Twitter). Como de costumbre, sus auriculares reproducen tanto éxitos actuales como clásicos.

Un viaje musical a través de géneros y décadas

Entre los 44 títulos, hay algo para todos: éxitos actuales como "365" de la estrella pop Charli XCX (32) y "My Best" de la rapera Saweetie (31) se alternan con clásicos como "(I Can't Get No) Satisfaction" de The Rolling Stones. En su mensaje, Obama destacó la selección variada. "El verano está llegando a su fin y quise compartir algunas canciones que he estado escuchando - y no sería mi lista de reproducción si no tuviera una mezcla variada", escribió.

Sus favoritos de verano incluyen el tema country de Beyoncé (42) "Texas Hold 'Em" y temas de R&B como "Million Dollar Baby" de Tommy Richman (24). La mezcla también incluye el éxito de TikTok "I Like The Way You Kiss Me" de Artemas (24) y el soulful "Don't Cry Baby" de la cantante Etta Jones (1928-2001) de la década de 1960. "Espero que encuentres algo nuevo para escuchar!" deseó Obama con la ecléctica colección de canciones.

Las recomendaciones de lectura de verano de Obama

Además de sus highlights musicales, también compartió sus libros favoritos del año hasta ahora. Esta lista fue igual de variada. El ex político recomendó, entre otros, la novela de ciencia ficción "The Ministry of Time" y el éxito de "The New York Times" "The God of the Woods".

Obama comenzó a compartir sus libros favoritos con el público en 2009. Seis años después, amplió esta tradición para incluir sus recomendaciones musicales en el verano y al final del año. Estas están disponibles como listas de reproducción para todos en servicios de streaming como Spotify.

