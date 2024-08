- El ex parlamentario alemán niega las acusaciones

La exmiembro del Bundestag de AfD Birgit Malsack-Winkemann ha rechazado nuevamente los cargos en su contra en el juicio por terrorismo de Frankfurt, que involucra a Heinrich XIII. Príncipe Reuss. Afirma que no tenía poder de decisión y recibía información escasa, declarando esto ante el Tribunal Superior Regional de Frankfurt en referencia al presunto grupo "Reichsbürger".

Malsack-Winkemann afirmó que el juicio intenta construir una organización terrorista al agrupar a personas que podrían haberse encontrado solo unas pocas veces. "Estoy completamente sorprendida de que algo así sea posible en Alemania", dijo la mujer de 60 años.

El Fiscal Federal (GBA) la acusa, entre otras cosas, de infiltrar a otros acusados en el Bundestag y explorar los edificios con ellos. Malsack-Winkemann se dice que era miembro del llamado consejo de la asociación y responsable del departamento de justicia. El grupo supuestamente planeó un asalto armado al Bundestag para arrestar a los miembros y causar un colapso del sistema.

Reunión en el "elegante restaurante italiano"

La mujer de 60 años habló en el tribunal sobre una primera reunión con Reuss en un elegante restaurante italiano de Frankfurt en diciembre de 2021, que fue una presentación casual. Según la Oficina del Fiscal Federal, Reuss estaba reclutando personal en ese momento.

No se discutieron asuntos legales ni un llamado consejo, dijo Malsack-Winkemann. La astróloga Hildegard L., también acusada en el caso de "Reichsbürger" de Múnich, también estaba presente en la reunión y era el único punto de contacto del grupo. Sin embargo, Malsack-Winkemann solo recibió "información filtrada y lapidaria" de ella.

En una reunión posterior a finales de 2021, se encontró con otros codefensores, incluido Rüdiger von Pescatore, quien se dice que lideraba el brazo militar del movimiento. "Esa no era una organización. Al menos, yo no era consciente de ella", dijo la exmiembro de AfD. No había formalidades ni protocolos.

Reuss no quería un golpe de Estado

Reuss no quería un golpe de Estado violento, como se acusa en la fiscalía, dijo Malsack-Winkemann. Ya había negado los cargos el martes.

En Frankfurt, nueve acusados son acusados de ser miembros de una organización terrorista o de apoyarla. En total, 26 presuntos conspiradores deben responder por el caso en dos juicios paralelos en Múnich y Stuttgart. Hasta el veredicto, los acusados disfrutan de la presunción de inocencia.

