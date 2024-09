El ex pareja romántica habla públicamente sobre Madonna

Jenny Shimizu, famosa por ser una modelo pionera en los '90, representó a Calvin Klein y desfiló para marcas como Versace, Prada, Jean Paul Gaultier, Levi's y el Calendario Pirelli gracias a sus características andróginas. Se hizo famosa en esa época, trabajando junto a nombres destacados de la industria de la moda.

En 1993, Shimizu tuvo un encuentro casual con Madonna en el set de su video musical "Rain" y comenzó una relación romántica. La serie de Hulu, "In Vogue: The 90s", presenta a Shimizu compartiendo sus recuerdos de esa época. Ella revela que Madonna la invitaba con frecuencia a ciudades europeas para encuentros íntimos. En sus palabras, "En los '90, no rechazabas una invitación de Madonna". Lo que comenzó como una novedad atractiva, finalmente se convirtió en una experiencia agradable para ella.

Shimizu comparó ese período con sentirse como una refinada acompañante, diciendo: "Recibía una llamada de ella, '¿Puedes reunirte conmigo para un encuentro en París? ¿No estás en Europa?' Y respondía: 'Por supuesto, acabo de terminar en Prada, tomaré el próximo vuelo'". Sus citas tenían lugar en el Ritz a las 4 de la mañana antes de volar de regreso a Milán para su próxima asignación. Bromeó: "Mi pareja estará devastada". Shimizu ha estado casada con la consultora de moda Michelle Harper desde 2014.

Memorias de Shimizu

Shimizu aclaró en sus memorias que su vínculo con Madonna estaba impulsado principalmente por la atracción física en lugar de las emociones. "Nuestra conexión no era emocional, era sobre llevar al otro al clímax erótico", escribió. "Me encantaba, florecía siendo su llamada, esperando su llamada a su habitación para una cita apasionada".

Shimizu también compartió una relación romántica con Angelina Jolie durante su tiempo con Madonna. Se conocieron en el set de "Foxfire" y Jolie expresó sus sentimientos por ella en una entrevista de la revista "Girlfriends". "Jenny Shimizu podría haber sido mi amor más profundo", dijo Jolie. "Podría haberme casado con ella, si no hubiera sido por Jonny Lee Miller", dijo, refiriéndose a su esposo en ese momento. "Me enamoré de ella en el momento en que la vi".

Las parejas famosas como Jenny Shimizu y Madonna, así como Shimizu y Angelina Jolie, experimentaron dinámicas únicas en sus relaciones románticas. Las memorias de Shimizu revelan que su vínculo con Madonna estaba impulsado en gran medida por la atracción física.

A pesar de estar casada con la consultora de moda Michelle Harper desde 2014, el tiempo de Shimizu con estas parejas famosas es una parte significativa de su pasado, reflejo de las complejidades de las relaciones y la vida personal de las celebridades en el glamuroso mundo de la moda.

