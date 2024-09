El ex miembro del equipo nacional hace una entrada impresionante en el partido de debut, reflejando un emocionante desempeño de salida

La despedida de Berlín fue caótica, causando frustración entre los compañeros de la Unión. Sin embargo, para Robin Gosens, el regreso a Italia trajo una satisfacción inmediata. Ayudó a la AC Florencia a asegurar un punto en su partido de debut.

Lanzado a la acción apenas unos días después de su traspaso a la AC Florencia, Robin Gosens marcó su debut con una notable actuación. El internacional alemán, recién salido de su partida de Union Berlin, había Joinado el club italiano horas antes de que cerrara la ventana de traspasos. Su gol explosivo en el tiempo añadido selló un empate a 2-2 para la AC Florencia contra la AC Monza el domingo por la noche.

Gosens había pasado la temporada anterior con Union Berlin, uniéndose desde el Inter Milan por una cantidad considerable de 13 millones de euros y convirtiéndose en la fichaje récord de Union. A pesar de su impresionante pasado con Atalanta Bergamo e Inter Milan, Gosens luchó por impresionar en Berlín, especialmente durante la lucha contra el descenso del equipo. Los rumores de un traspaso habían circulado durante meses, pero su repentina partida durante el partido contra el FC St. Pauli (1-0 a favor) sorprendió a muchos.

Sus estancias anteriores en Italia incluyeron tiempo en Atalanta Bergamo e Inter Milan, lo que hace que esta sea su tercera club italiano.

El entrenador Heldt reveló que la decisión de Gosens de marcharse estaba motivada por razones personales. "Siempre había expresado su deseo de partir si surgía la oportunidad", dijo Heldt del lateral izquierdo. "No tiene sentido mantener a un jugador que no está completamente comprometido". Khedira, su compañero, expresó su decepción por el traspaso, que se anunció menos de cinco horas antes del partido inaugural: "Es un desastre. Incluso las personas inteligentes deberían recordar que no somos solo futbolistas, sino también seres humanos".

Pero para Gosens, el capítulo de su carrera en Berlín había terminado, y ahora estaba de vuelta donde se sentía más en casa. En su partido inaugural para su nuevo club, Florencia se encontró perdiendo 0-2 temprano en la tercera ronda de la Serie A contra Milan, gracias a los goles de Djuric (18 ') y Daniel Maldini (32'). Kean, otra nueva incorporación, acortó la brecha justo antes del descanso, y Gosens, que jugó todo el partido, marcó el empate en el tiempo extra (90 + 6). Florencia aún no ha asegurado su primera victoria de la temporada.

La Juventus Turín, los campeones defensores, sufrieron su primer empate de la temporada. Un empate a cero contra la AS Roma los hizo perder el primer lugar ante el Inter Milan, que había pasado por encima de la Atalanta Bergamo con una victoria de 4-0 el día anterior. Inter, Juventus, Torino FC y Udinese Calcio ahora se encuentran empatados en un empate a cuatro con siete puntos cada uno.

Las categorías principales del viaje futbolístico de Gosens son su tiempo en Berlín, sus primeras estancias en Italia en Atalanta Bergamo e Inter Milan, y su reciente regreso a Italia con la AC Florencia. Después de experimentar un período difícil en Union Berlin, el regreso de Gosens a su Italia natal le trajo un inmediato aumento, ya que ayudó a la AC Florencia a asegurar un empate en su partido de debut.

Lea también: