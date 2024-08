El ex líder del Bayern Munich Oliver Kahn aspira a ser el dueño del club.

Antes de la celebración victoriosa del título de Bayern Munich en mayo de 2023, Oliver Kahn, como presidente del consejo, se despidió de manera dramática. Ahora, el exportero está considerando su regreso, y es probable que sea igual de dramático.

Más de un año y medio después de su renuncia como presidente del consejo de la potencia del fútbol alemán, Bayern Munich, Oliver Kahn está considerando un regreso al fútbol, esta vez como propietario de un club. "Estoy muy interesado en el tema de la inversión en clubes. Si todo sale bien, no lo descartaría", dijo el ex capitán de la selección nacional a "Kicker" en una entrevista.

"Invertir en fútbol es diferente a invertir en una fábrica de tornillos. Se trata de cultura, identidad y comunidad", explicó Kahn sus aspiraciones: "Como individuo muy emprendedor, me gusta impulsar cosas que no necesariamente tienen que ver con el fútbol. Pero el fútbol es parte de mi ADN".

Por eso, Kahn no perdió el interés en el fútbol después de Munich. Necesitaba un descanso, pero luego comenzó sus viajes. "Visité Estados Unidos, Arabia Saudita o India para sentir el fútbol allí", dijo. Su visita a Arabia Saudita en octubre de 2023 causó revuelo entonces. Aclaró entonces que el mundo "es un poco más complejo" de lo que algunos lo pintan. "No es solo blanco o negro", explicó Kahn, quien ya había ayudado a Arabia Saudita en el entrenamiento de porteros antes de la Copa del Mundo de 2018.

Lecciones que Oliver Kahn puede extraer de David Beckham

Para sus planes futuros, Kahn también encuentra inspiración en los compromisos de antiguos oponentes de clase mundial. "Si veo que Gerard Piqué ha logrado reunir 60 millones de euros de inversores para su 'Kings League', es impresionante", citó Kahn un ejemplo. También admira el papel de David Beckham como jefe del equipo estadounidense Inter Miami, con la superestrella Lionel Messi, como posible modelo a seguir: "Su compromiso demuestra que una fuerte conjunción de inversión y experiencia deportiva puede reportar numerosos beneficios a un club".

Kahn también aboga por un enfoque menos rigurosoRegarding the limitation of the influence of investors in German football and the 50+1 rule. The system, he said, "ultimately is a tolerated, yet constantly questioned compromise." Due to the exceptions, the question of competitive fairness arises.

Taking on an operational role in a club's business is not on Kahn's radar at the moment. "I'm not considering that right now." He has moved past his departure from Bayern in early summer 2023, Kahn assured: "Such events are an integral part of this business."

At that time, his resignation as the current national team coach Julian Nagelsmann also played a role in his separation. The 37-year-old reached the quarter-finals at the home European Championship a year after his departure from the record champion. There, the German team unfortunately lost to the eventual European champion, Spain. "The German team is a competitive force internationally", Kahn said respectfully.

"Julian has done an excellent job. I was not surprised that he instilled his fearless, offensive style in his team. He also assembled the right squad and ensured that each player's role was clearly defined beforehand", Kahn explained. When asked about Nagelsmann's corrected lineup at halftime in the loss against Spain, the former captain of the German team couldn't help but chuckle: "Anyone who hires Julian Nagelsmann as a coach must know what they're doing. Such situations as against Spain are always possible", he said, laughing.

