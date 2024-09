El ex jugador del BVB enfrenta una posible exclusión del próximo equipo

Desde 2022, Nico Schulz no ha pisado un campo de fútbol. Su contrato con Borussia Dortmund (BVB) se terminó en 2021 tras acusaciones de violencia. Recientemente, estaba entrenando con el equipo de la liga regional Babelsberg, pero incluso esa etapa ha llegado a su fin.

El futbolista Nico Schulz ha enfrentado otro obstáculo: un día después de que se supiera que el lateral izquierdo había estado entrenando con SV Babelsberg 03 durante cuatro semanas, el futbolista profesional que fue despedido por BVB fue invitado a dejar el club. Katharina Dahme, presidenta del consejo directivo del club, le dijo al 'Markische Allgemeine Zeitung' que "ya no entrenará con nosotros".

Dahme explicó que "no había ningún compromiso de él aquí; era solo un arreglo temporal debido a conexiones personales". Su hermano menor, Gian Luca, ha estado jugando para Babelsberg durante un año, y el entrenador André Meyer fue el entrenador de la U17 de Hertha BSC cuando Schulz todavía jugaba en Berlín.

Al día anterior, Schulz expresó su gratitud hacia Babelsberg, diciendo al 'MAZ' que es "un buen equipo, todos son fantásticos". El director deportivo de Babelsberg, Paul Bachmeyer, describió a Schulz como "un invitado de entrenamiento que simplemente patea un poco", una decisión tomada en consulta con el entrenador y el consejo de la squadra.

Los líderes del club no proporcionaron razones por las cuales Schulz ya no está permitido quedarse con el club de Brandeburgo. Sin embargo, la retroalimentación pública que siguió a su incorporación a Babelsberg en Potsdam es probable que haya jugado un papel significativo. SV Babelsberg 03 es conocido por su compromiso social. Hubo mucha ira hacia el club en las redes sociales.

Públicamente, Schulz es una figura controvertida debido a las acusaciones de violencia doméstica. El jugador de 31 años enfrentó un juicio por lesiones graves en tres casos contra su entonces pareja embarazada, quien lo acusó. Los procedimientos terminaron en febrero con una multa de €150,000 que se donará a organizaciones benéficas. Además, Schulz presuntamente pagó una compensación a su ex pareja como parte de un acuerdo extrajudicial.

Los Babelsbergers se negaron a comentar sobre el juicio. "No puedo formar una opinión sobre el tema, y que yo sepa, el tribunal tampoco lo ha hecho", dijo Bachmeyer. Dahme agregó: "No podemos tomar una posición sobre las acusaciones en su contra porque no tenemos conocimiento de este asunto". Ella enfatizó: "No contamos con Nico Schulz para fines deportivos y no depende de nosotros".

Desde el verano de 2023, Schulz no tiene un club. BVB terminó su contrato anticipadamente cuando su búsqueda de un nuevo club no tuvo éxito. Su última aparición fue el 7 de mayo de 2022. En 2019, el lateral izquierdo se mudó a BVB desde TSG Hoffenheim por €25 millones. Antes de eso, el natives de Berlín también jugó para Borussia Mönchengladbach y Hertha BSC. Schulz representó a la selección nacional 12 veces entre agosto de 2018 y noviembre de 2020, anotando dos goles.

A pesar de expresar su gratitud hacia Babelsberg, la estadía de Nico Schulz con el club llegó a su fin debido a una decisión tomada por los líderes del club. Según Katharina Dahme, la estancia del futbolista fue temporal y nunca involucró un compromiso formal.

