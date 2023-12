El ex jugador de la NFL Mike Williams murió de sepsis dental, según el forense

Williams falleció el 12 de septiembre en Tampa (Florida) a consecuencia de un accidente en la construcción, según informó anteriormente la CNN. Según la oficina del médico forense, Williams, de 36 años, sufrió un accidente laboral el 21 de agosto en el que le cayeron "suministros pesados en la cabeza".

Fue ingresado en la unidad de cuidados intensivos de un hospital de la zona. Sufrió una parada cardiaca antes de ser intubado y sedado, según el informe.

La causa de su muerte se ha catalogado como "sepsis bacteriana con abscesos cerebrales y neumonía necrotizante por parto debido a múltiples caries y raíces dentales retenidas", según el informe preliminar del forense. El informe completo de la autopsia se publicará más adelante, según la oficina del médico forense.

La forma de muerte de Williams es natural. La enfermedad cardiovascular también figura como factor contribuyente.

En un correo electrónico enviado a CNN el sábado por la mañana, el portavoz de la Oficina del Médico Forense del Condado de Hillsborough, Chris Wilkerson, dijo que, con registros del condado que se remontan a "mediados de los 80", ésta es la primera muerte conocida atribuible a una sepsis relacionada con los dientes.

Williams fue reclutado por los Tampa Bay Buccaneers en la cuarta ronda del Draft de la NFL de 2010, procedente de la Universidad de Syracuse. Natural de Buffalo (Nueva York), Williams fue votado segundo para el premio Associated Press Offensive Rookie of the Year tras atrapar 65 pases para 964 yardas y 11 touchdowns. Fue titular en los 16 partidos de los Buccaneers en su año de novato.

Williams jugó cuatro temporadas con Tampa Bay, y luego el equipo de su ciudad natal, los Buffalo Bills, lo traspasaron. Jugó una temporada con los Bills.

Williams logró 223 recepciones para 3.089 yardas y 26 anotaciones en 63 partidos de la NFL a lo largo de su carrera.

Lea también:

Fuente: edition.cnn.com