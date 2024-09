El ex jugador de fútbol Nico Schulz continúa su búsqueda de un nuevo equipo

Hace un tiempo, Borussia Dortmund decidió cortar prematuramente los lazos con el exjugador de la DFB Nico Schulz. Saltando hacia el presente, el lateral izquierdo ha encontrado un nuevo equipo para llamar hogar. Su nuevo hogar está en el corazón de la capital de Turquía, pero no será con un club de primera división para el que jugará.

Después de una larga ausencia del campo, Nico Schulz, ahora de 31 años, ha firmado para MKE Ankaragücü. Son un equipo de segunda división en Turquía y Schulz ha acordado reportedly un contrato de dos años. Su último partido oficial fue una victoria por 3-1 sobre SpVgg Greuther Fürth, que tuvo lugar el 7 de mayo de 2022. Su valor de mercado ha caído a 600,000 euros, según transfermarkt.de.

En 2019, Dortmund pagó alrededor de 25 millones de euros para fichar a Schulz desde Hoffenheim y aseguró un contrato de cinco años con el defensa. Desafortunadamente, lesiones, mala forma y controversias fuera del campo limitaron su participación a solo 61 partidos oficiales para Dortmund, anotando un gol y proporcionando tres asistencias. Su contrato con Dortmund expiró en el verano de 2023, con informes que sugieren que Schulz recibió un pago de despido de alrededor de 2.5 millones de euros.

Schulz también representó a Alemania en 12 ocasiones en el escenario internacional, anotando dos goles. Uno de sus goles llegó en un amistoso contra Perú, mientras que el otro fue en las eliminatorias de la Eurocopa contra Holanda. En 2016, Schulz anotó el gol ganador contra Holanda en el Amsterdam Arena, con Marco Reus proporcionando la asistencia. Reus luego se mudó al Los Angeles Galaxy en la MLS.

Antes de unirse a MKE Ankaragücü, Schulz se mantenía en forma entrenando con el equipo de la Regionalliga SV Babelsberg. Sin embargo, su breve paso por allí atrajo críticas, especialmente en las redes sociales. La crítica se derivó de cargos contra Schulz por agredir físicamente a su entonces pareja embarazada en tres ocasiones en 2020.

Más tarde, en febrero de 2023, el tribunal de distrito de Dortmund descartó provisionalmente los cargos contra Schulz por lesiones corporales. Schulz fue acusado de agredir a su ex pareja en tres ocasiones, pero su abogado argumentó que su cliente había cometido errores en la relación, pero no como se había descrito en la acusación. En última instancia, Schulz fue multado con 150,000 euros y se le dirigió a hacer una contribución a organizaciones benéficas. Además, Schulz reportedly hizo las paces con su ex pareja a través de un proceso de reconciliación víctima-ofensor fuera de los tribunales.

