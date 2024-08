El ex jefe de policía de Kansas enfrentará cargos penales después de una redada en un periódico, dicen los fiscales.

La acusación contra Gideon Cody se presentará en la Corte Distrital del Condado de Marion, según el informe de 124 páginas del Fiscal del Condado de Sedgwick Marc Bennett y el Fiscal del Condado de Riley Barry Wilkerson.

El informe indica que los fiscales encontraron causa probable de que Cody “cometió el delito de obstrucción de justicia”, definido en la ley de Kansas como “sabiendo o intencionalmente” inducir a un “testigo o informante a retener o retrasar de manera injustificada” la producción de testimonio, información o documentos.

Los fiscales no ampliaron la naturaleza de la acusación, pero dijeron que estaba relacionada con el intercambio de mensajes de texto de Cody con la dueña local de un restaurante, Kari Newell, después del registro.

Cody no ha respondido a la solicitud de comentarios de CNN. Renunció al Departamento de Policía de Marion en las semanas siguientes al registro.

El informe explica lo que sucedió antes, durante y después de que la policía ejecutara órdenes de registro en The Marion County Record, la residencia de su editor Eric Meyer y la residencia de una concejala local en agosto de 2023.

El registro provocó la condena de decenas de organizaciones periodísticas y defensores de la libertad de prensa, incluyendo CNN, por su intrusividad y preocupaciones sobre los derechos de la Primera Enmienda.

En el momento de los registros, la oficina del Sheriff del Condado de Marion dijo que estaba investigando “robo de identidad” y “actos ilícitos concernientes a ordenadores” basándose en la creencia de que la reportera Phyllis Zorn había obtenido de manera ilegal los registros de conducir de Newell antes de que el periódico publicara una historia sobre ella.

Pero menos de una semana después, después de la crítica nacional de los registros, el Fiscal del Condado de Marion Joel Ensey retiró las órdenes de registro y pidió a las autoridades que devolvieran los materiales incautados, diciendo que “no existe suficiente evidencia para establecer un nexo legalmente suficiente entre este delito presunto y los lugares registrados y los artículos incautados”.

Los hallazgos del informe

En el informe, los fiscales especiales criticaron la “investigación inadecuada” que llevó a los registros y plantearon preguntas sobre las motivaciones detrás de ellos.

“El espectro de motivaciones ultramotivadas, animosidad personal y conclusiones basadas no en la investigación sino en suposiciones permea gran parte de este caso”, señala el informe.

Aún así, los fiscales encontraron que,除外 Cody’s acciones, “no existe suficiente evidencia” para establecer que se hubieran cometido delitos por parte de otros oficiales de ley o civiles involucrados en los registros.

Los fiscales argumentaron que la evidencia “sugiere fuertemente” que los oficiales de ley “realmente creían que estaban investigando actos delictivos”.

Los fiscales también consideraron si debían acusar a los oficiales en relación con la muerte de la madre del editor del periódico al día siguiente del registro.

Meyer vivía con su madre de 98 años, quien co-propietaria del periódico. Él informó que ella había estado “muy alterada” por las acciones de la policía, “especialmente en el servicio de la orden en su residencia personal”. Pero el forense encontró que su muerte fue natural y los fiscales determinaron que no había evidencia para demostrar que los oficiales “intendían” causar su muerte o “sabían que ejecutar la ordenWould cause her death”.

CNN se comunicó con la Oficina del Sheriff del Condado de Marion para obtener comentarios, pero aún no ha recibido respuesta.

Editor de periódico cree que ‘se hará justicia’

Meyer ofreció una reacción mixta al informe del lunes.

“Por supuesto, estamos contentos de que las autoridades finalmente hayan declarado en público que no cometimos ninguna mala acción. No tenemos idea de por qué les tomó casi un año hacer esto. Su informe deja claro que llegaron a esta conclusión solo unos días después del registro. Sin embargo, nos dejaron colgando. Eso es decepcionante, por decir lo menos.

“También estamos contentos de que crean, como nosotros hace tiempo, que Gideon Cody violó la ley del estado. Desafortunadamente, otros involucrados en el caso —aquellos que no huyeron del estado— parecen haber escapado a un escrutinio similar.

“Entendemos que los cargos criminales estatales podrían no ser posibles contra algunos de ellos. Eso es por qué las demandas civiles federales continuarán, por qué debería haber indignación pública por el fracaso de algunos oficiales en desempeñar incluso las responsabilidades más fundamentales de sus posiciones y por qué las leyes estatales que les permiten escapar de la responsabilidad pueden necesitar ser cambiadas”.

Hay cinco demandas federales abiertas contra los oficiales de Marion relacionadas con los registros, incluyendo una presentada por Meyer y otra presentada por Zorn, la reportera, según los registros judiciales.

Zorn dijo en un comunicado que la acusación era “bien merecida”.

“Hubo momentos en el último año en los que estaba preocupada porque había tantos oficiales de ley alineados en mi contra”, dijo ella. “Pero tengo fe de que finalmente se hará justicia”.

