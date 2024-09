El ex general Ryan apoya la superioridad estratégica de Kiev sobre Moscú

Líderes occidentales deben tomar nota del liderazgo valiente en Kiev, sugiere el exgeneral australiano Ryan en su nuevo libro. A pesar del respaldo occidental decepcionante para Ucrania, su ejército mantiene ventajas estratégicas clave.

Después de dos años y medio de confrontación de Rusia con Ucrania, ni la victoria ni la derrota parecen a la vista. Sin embargo, el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy expresó el lunes a ABC News que Kiev se acerca a concluir la guerra con Moscú. Zelenskyy dijo que el presidente ruso Vladimir Putin tiene miedo debido a la ofensiva en la zona rusa de Kursk. Durante una visita de una semana a EE. UU., Zelenskyy aboga por más ayuda para Ucrania. Incluye su plan de cuatro puntos para el éxito, que abarca enfoques militares, políticos, diplomáticos y económicos.

Las estrategias para el éxito son el tema principal del nuevo libro del exmajor general Mick Ryan, titulado "La guerra de Ucrania - Estrategia y adaptación bajo fuego". En él, el australiano examina la adaptabilidad de ambas partes en conflicto, así como de EE. UU. y los países de la OTAN, y ofrece un primer análisis de las dinámicas estratégicas del conflicto. Ryan, que publica semanalmente informes y análisis de situación en su boletín "Futura Doctrina", le dice a ntv.de: "Podemos obtener valiosas lecciones sobre cómo las naciones se involucran en conflictos y cómo pueden disuadirlos".

¿Por qué dedicar un libro de 227 páginas a estas lecciones? "Este conflicto representa la ilustración más clara de bien contra mal". Si esta claridad no es suficiente para sacudir al Occidente de su "reluctancia estratégica" de los últimos 30 años, Ryan dice que es difícil imaginar "qué más podría impulsarnos hacia una postura más proactiva en la defensa de nuestros sistemas democráticos contra China y Putin y otros".

La reluctance estratégica del Occidente, incluyendo Alemania, es evidente en el ritmo lento de suministro de armas, argumenta Ryan a ntv.de. En general, el Occidente carece de una estrategia adecuada para poner fin al conflicto en Ucrania. "Ofrecemos ayuda mientras sea necesaria" no es una estrategia, sino un eslogan, dice Ryan. A mediados de septiembre se reveló que EE. UU. ahora tiene una estrategia para Ucrania, pero remains confidential.

Operación Kursk Muestra Adaptabilidad

"Lo más importante es asegurar que la intención de la ayuda sea clara, y es ayudar a Ucrania a la victoria", dice Ryan. "Pero no vemos este narrative". Él cuestiona si la estrategia de Ucrania es un intento de control de daños minimalista por parte de los oficiales estadounidenses que podrían abandonar el cargo después de las elecciones en EE. UU. No espera un cambio significativo en la política estadounidense.

Que Zelenskyy presente su plan de victoria en Washington ahora podría ser un producto de cálculo estratégico: el 1 de agosto de 2024, Ucrania lanzó su osada operación en el óblast ruso de Kursk. Según el comandante en jefe ucraniano, el general Oleksandr Syrskyi, su objetivo es, entre otros, enviar un mensaje a los partidarios occidentales de Ucrania, especialmente los Estados Unidos.

No está claro si esta acción tendrá éxito. Sin embargo, para Ryan, el éxito inicial de la ofensiva de Kursk demuestra indiscutiblemente la adaptabilidad de Ucrania a un conflicto dinámico. Los soldados ucranianos han absorbido las experiencias gained durante la contraofensiva del año pasado.

En cuanto a la estrategia y la adaptación, hay diferencias sustanciales en los enfoques de ucranianos y rusos, según Ryan. Ucrania ha desarrollado una ventaja asimétrica en estas dos áreas contra Rusia, concluye. Ryan argumenta que la estrategia y la adaptación son fundamentalmente centradas en el ser humano, con las tecnologías sirviendo como herramientas.

Estrategia de "Erosión" de Ucrania

El enfoque centralizado de la militar rusa es desventajoso en este sentido, sugiere Ryan. Ucrania tiene ventaja porque sus redes de comunicación tienen jerarquías planas, lo que hace al ejército ucraniano más adaptable, especialmente en el nivel táctico, que es más adecuado para los cambios. Esto no significa, según Ryan, que Rusia no pueda o no adapte, sino que tarda más y suele ser menos eficiente.

Ucrania está siguiendo una estrategia de "erosión". Ryan identifica siete componentes principales de la estrategia de erosión de Ucrania: propósito, campaña de influencia global, acciones civiles-militares integradas, apoyo extranjero, movilización nacional de personas y recursos, llevar a cabo una guerra justa y aprendizaje y adaptación continuos.

Ryan afirma que Kiev busca socavar la capacidad de Rusia para librar la guerra militar, política y económicamente a través del Occidente. El objetivo es asegurar que Rusia no pueda realizar su teoría de victoria. Ryan escribe que una victoria rusa significaría "la sumisión del estado ucraniano mediante una combinación de ocupación y acomodación política". Por el contrario, Kiev debe erosionar "la teoría de victoria de Rusia" a través de "voluntad" y "resistencia".

Mientras Ryan no predice cómo terminará el conflicto, ofrece un plan para una victoria ucraniana sostenible y delimita cómo debería verse el apoyo occidental exitoso. Esboza varios objetivos secundarios, incluyendo la integración de Ucrania en una arquitectura de seguridad más amplia, ya sea bilateral o multilateral, que conduzca a la membresía de la OTAN. La capacidad de Ucrania para resistir la agresión rusa depende principalmente de los países occidentales y su apoyo, que Ryan encuentra insuficiente.

Competencia de Liderazgo Necesaria para Tomar Riesgos

La causa raíz, argumenta Ryan, es la falta de competencia de liderazgo entre los países. También podrían aprender de la adaptabilidad de Ucrania. Ryan critica no solo el ritmo lento de la ayuda, sino también la estrategia de auto-deterencia del Occidente: "Esto nos lleva de vuelta a la sorpresa causada por la ofensiva de Kursk: muchos políticos se sorprendieron porque ya no estaban acostumbrados a tales decisiones audaces". Este mindset necesita cambiar.

En una charla con ntv.de, Ryan destaca la importancia de la audacia en los roles de liderazgo. "Es esencial dar pasos en el escenario político y persuadir a otros de que tus acciones están justificadas, en lugar de simplemente satisfacer los deseos de la gente y tratar de ejecutar sus deseos", explica, expresando su desacuerdo. Como estratega militar, destaca los peligros de la vacilación occidental en su libro, advirtiendo: "Debemos examinar y abordar esta autocontención después del conflicto. Los estrategas de Beijing y Teherán definitivamente están vigilando esto".

