El ex entrenador de la NWSL, calificado de "depredador" por las jugadoras acusadas de conducta sexual inapropiada

El Courage de Carolina del Nortedespidió a Riley la semana pasada tras un reportaje de investigación de The Athletic en el que se cita a jugadoras que afirman que, durante años, Riley utilizó su influencia y poder para acosar sexualmente a jugadoras y, en un incidente, obligó a una jugadora a mantener relaciones sexuales con él.

Riley negó las acusaciones en el informe del Athletic. La CNN no ha podido ponerse en contacto con Riley para que haga comentarios.

La comisionada de la NWSL, Lisa Baird, dimitió y la liga suspendió todos los partidos programados para el pasado fin de semana como consecuencia del informe que detalla las acusaciones de coacción sexual y mala conducta contra Riley, que entrenó a tres franquicias de la NWSL durante ocho temporadas.

En el informe del Athletic, la ex jugadora Sinead Farrelly describe cómo un Riley casado la obligó a ir a su habitación de hotel para mantener relaciones sexuales. Otro incidente relatado describe cómo Riley coaccionó a Farrelly y a su compañera de equipo Shim para que volvieran a su apartamento y las presionó para que se besaran.

The Athletic pidió a Riley que comentara su supuesta mala conducta, a lo que respondió que las afirmaciones de los ex jugadores eran "completamente falsas". Según The Athletic, Riley les dijo en un correo electrónico: "Nunca he tenido relaciones sexuales ni he hecho insinuaciones sexuales a estos jugadores".

En declaraciones a la NBC el martes junto a Shim y la delantera de la selección femenina de Estados Unidos Alex Morgan, Farrelly dijo que el daño que Riley ha causado "se filtra en cada parte" de sus vidas.

"Creo que es muy importante y por eso queríamos compartir nuestra historia y compartir con tanto detalle el daño que se hizo a nuestras carreras, pero también quiénes somos como personas", explicó Farrelly, que jugó con Riley en tres equipos diferentes.

"El daño a mi autoestima y a mi forma de verme a mí mismo y de afrontar la vida se filtra en todos los aspectos de tu vida", declaró Farrelly a la NBC.

"Hay muchas pérdidas que vienen con eso y cosas que no voy a recuperar y creo que cuando podemos aprovechar el impacto emocional de simplemente aparecer para tratar de ser tu auténtico yo, realmente puede golpear a casa para mucha gente porque es más grande que el deporte. Se trata de la seguridad en nuestras propias vidas y en nuestros cuerpos, y los jugadores se lo merecen. Todos lo merecemos. Y es algo por lo que lucharemos".

Los partidos de la NWSL programados para el miércoles seguirán adelante como estaba previsto, según anunció el sindicato de jugadoras el martes.

Steve Baldwin, director general y socio gerente del Washington Spirit de la NWSL, dimitió el martes en medio de las consecuencias. El comunicado de Baldwin en Twitter hacía referencia a una reciente petición de las jugadoras como parte de los motivos de su dimisión.

Y aunque Shim dijo en la NBC que estaba "abrumada de gratitud por todos los que se han manifestado y nos han apoyado", afirma que quiere "más justicia".

"Quiero más", dijo a la NBC. "Quiero más justicia, quiero mejores políticas, quiero que se proteja a los jugadores".

The Athletic informó que entrevistó a más de una docena de jugadoras que jugaron bajo el mando de Riley desde 2010 y a otras personas relacionadas con el fútbol femenino.

Shim dijo que el apoyo de sus amigas fue lo que la sacó adelante.

"Desde el principio, hubo una posesión, no solo de Paul, sino del equipo para el que jugaba", dijo a NBC. "Me silenciaron sobre múltiples temas, siendo mi sexualidad el más importante.

"Y me sentí muy, muy incómoda todo el tiempo y cada día que me presentaba a trabajar, cada día que practicaba, cada partido que jugaba, no tenía confianza y estaba asustada. Tenía miedo y lo único que me ayudó a superarlo fueron mis compañeras de equipo. Y Alex y Sinead, son dos de mis mejores amigos. Gracias a Dios que los tenía.

"No sé qué haría sin ellos. Alex fue la primera persona a la que le dije: 'Haré lo que sea para apoyarte'. Fue leal desde el primer día. Esa fue realmente la única forma en que lo superé. Y todavía estoy dañada".

Morgan, ex compañera de equipo tanto de Shim como de Farrelly, dijo que "continuará amplificando sus voces y simplemente mostrando este fracaso sistémico de la liga y lo mal que lo hicieron en el manejo del caso y la queja de Mana y luego en la investigación".

"Creo que cuando miro hacia atrás, trato de ser tan buena amiga y compañera de equipo como sea posible para Mana, ayudándola a presentar una denuncia cuando en ese momento no había una política contra el acoso, no había recursos humanos de la liga, no había una línea directa anónima, no había manera de informar", dijo Morgan a la NBC.

"Ahora hemos empezado a poner en marcha estas medidas a petición de los jugadores, no porque la liga sea proactiva. Así que lo que pedimos es que la liga empiece a ser proactiva, no reactiva. Pedimos transparencia".

La NWSL no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de la CNN sobre los comentarios de Shim, Farrelly y Morgan.

En un comunicado emitido el domingo, la NWSL anunció que estaba "lanzando inmediatamente varias iniciativas críticas de investigación y reforma para proteger a los jugadores y al personal, y los entornos en los que los atletas viven, entrenan y compiten para dar a los atletas la agencia y la capacidad de denunciar con seguridad la mala conducta de cualquier forma."

