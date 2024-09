- El ex director de VW Winterkorn declara: "No soy un experto en purificación de emisiones de escape"

Aproximadamente una década después de que se descubrieran los ajustes fraudulentos de Volkswagen en los valores de emisiones de sus vehículos diésel, el director ejecutivo de mayor duración de la mayor fabricante de automóviles de Alemania comparece ante el tribunal en su juicio en la Corte Regional de Brunswick:

"Permítanme comenzar diciendo que este juicio ante un tribunal penal es profundamente impactante para mí", expresó Martin Winterkorn en el segundo día de su juicio en el caso diésel. Había dedicado "casi toda su vida profesional" al Grupo Volkswagen, transformándolo en "una de las compañías automovilísticas más exitosas a nivel global" antes de su partida. Actualmente, se enfrenta a acusaciones en el tribunal, algo que niega vehementemente.

Había tomado responsabilidad voluntariamente mediante un pago a VW en 2021. "Sin embargo, me resulta difícil creer que se me acuse de delitos criminales, como sugiere la Oficina del Fiscal de Brunswick con sus acusaciones", afirma el ex CEO de VW. Winterkorn es sospechoso de fraude comercial, perjurio y manipulación de mercado, todos relacionados con la manipulación de los datos de emisiones de los vehículos de Volkswagen en Europa y EE. UU. entre 2006 y 2015.

Winterkorn "no comprendió" los problemas técnicos

La sala está menos concurrida en el segundo día del juicio de Winterkorn, pero las salas del tribunal siguen bulliciosas con asistentes. Winterkorn, vestido con un traje negro y corbata burdeos, sonríe a un funcionario del tribunal y asiente a la fiscalía antes de recoger sus papeles. El día anterior, se leyeron durante horas las tres acusaciones contra Winterkorn.

Winterkorn entrega su declaración con un tono firme. Esboza su carrera, sus posiciones y las responsabilidades asociadas con ellas, incluyendo su papel como CEO de VW de 2007 a 2015. Subraya que su rol era principalmente estratégico y que no era su deber abordar desafíos técnicos individuales o problemas que afectaran a los vehículos vendidos años atrás en un mercado específico.

Explica la complejidad de las estructuras del Grupo Volkswagen, diseñadas para mantener los problemas del día a día alejados del consejo. "Sin embargo, existe la obligación de presentar informes detallados y veraces a los superiores, en particular al consejo", explica Winterkorn. Solo cuando reciben dicha información pueden tomar "decisiones informadas y apropiadas". Winterkorn intenta aclarar por qué la información manipulada de emisiones peut no haber llegado a él tan temprano como afirma la fiscalía.

Más tarde, al discutir los cargos específicos, Winterkorn admite: "En ese momento, no comprendí del todo los desafíos técnicos". Subraya que no es "ni un desarrollador de motores, ni un especialista en purificación de gases de escape, ni un experto en software capaz de gestionar el control de motores y sistemas de escape de gases". Para comprender el funcionamiento de este software, habría necesitado explicaciones técnicas de los especialistas, que no recibió en ese momento.

Alemania ha sido su hogar desde 2020

Winterkorn habla con sobriedad, tomando descansos para beber agua y aclararse la garganta, pero en general, su voz sigue firme. No obstante, parece afectado por la acusación en EE. UU. En 2020, las autoridades de ese país emitieron una orden de arresto en su contra. "Eso me afectó porque no veo posibilidad de defenderme efectivamente contra las acusaciones presentadas en Alemania desde EE. UU.", admite Winterkorn. Solo podría haberlo hecho ante un tribunal estadounidense. "Desde entonces, no he salido de Alemania".

También expresa emoción ante las acusaciones de los accionistas que se sienten engañados por él. "La acusación de la fiscalía de que, como CEO, no tomé medidas suficientes, engañé a clientes y accionistas y, por lo tanto, me hice criminalmente responsable, me afecta profundamente al final de mi carrera", dice Winterkorn. No era esa la actitud que mantenía como jefe de Audi y Volkswagen. Si hubiera sabido de los hechos antes, "no habría dudado en abordarlos y aclararlos yo mismo", asegura Winterkorn.

Winterkorn también niega los cargos de manipulación de mercado y falso testimonio. Se siente indignado por cómo lo trataron durante la investigación por la comisión parlamentaria de investigación del Bundestag alemán. "Fui interrogado durante casi dos horas", dice Winterkorn. "Varias veces se intentó interrogarme sobre temas sobre los que ya había dicho que permanecería en silencio". Tuvo la opción de guardar silencio, pero no lo hizo, creyendo que sería inapropiado.

Los abogados defensores de Winterkorn, Caroline Hey, y Kersten von Schenck, toman turnos para hablar en su nombre. Para las conclusiones, Winterkorn vuelve a tomar la palabra. Antes de los comentarios de Winterkorn, sus abogados también hicieron una declaración, calificando la acusación de "confusa y dramática" y criticando a la oficina del fiscal por presentar poca evidencia en apoyo de sus afirmaciones. El juez explicó al principio que se hablaron de posibles acuerdos de culpabilidad después del primer día del juicio, pero no se materializaron.

El juicio continúa el 12 de septiembre. Se planea la interrogación de Bernd Gottweis, el exjefe del Comité de Seguridad de Productos de Volkswagen, para ese día. Se han programado un total de 89 días de juicio. En caso de una condena, Winterkorn enfrenta una pena máxima de prisión de hasta diez años.

