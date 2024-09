- El ex CEO de Volkswagen Martin Winterkorn está testificando en el juicio de Volkswagen.

¿Qué dice "Sr. VW" Martin Winterkorn sobre las acusaciones del escándalo de diésel? Para el segundo día de su juicio en el Tribunal Regional de Brunswick, se espera una declaración de defensa exhaustiva. Después de eso, el hombre de 77 años compartirá sus perspectivas sobre su participación en uno de los escándalos industriales más significativos de Alemania.

Los puntos principales de los tres cargos presentados por la fiscalía han sido evidentes desde el inicio del juicio. Los fiscales creen que Winterkorn tuvo conocimiento de la manipulación de emisiones mucho antes de lo que ha declarado previamente, al menos desde mayo de 2014. Se dice que sabía sobre el uso de software ilegal en EE. UU. durante ese período.

Winterkorn se acusa de engañar a los clientes de VW sobre las condiciones de los coches con este conocimiento. Además, los fiscales afirman que no informó a los mercados de capitales de manera oportuna sobre los riesgos de pagos de penalizaciones durante los cruciales días de septiembre de 2015. En 2017, se dice que hizo declaraciones falsas bajo juramento ante el comité de investigación parlamentaria. Se aplica el principio de inocencia.

Con una actitud relajada al comienzo del juicio, el exejecutivo expresó su fe en los procedimientos. Su equipo de defensa argumentó que niega las acusaciones y "no ha engañado a nadie" y "no ha perjudicado a nadie". "Estamos positivamente seguros de que todas las acusaciones en su contra pueden ser desmentidas", declaró su abogado Felix Döhr. No espera que se requieran más de 80 fechas de juicio para esto.

El Tribunal Regional ha programado aproximadamente 90 fechas de juicio hasta septiembre de 2025. La manipulación de emisiones en millones de vehículos de VW fue descubierta en septiembre de 2015 por investigaciones de autoridades ambientales y científicos de EE. UU., lo que llevó al peor crisis histórica de la empresa. Winterkorn renunció, pero lo hizo como una forma de asumir la responsabilidad política.

A pesar del juicio en curso, el equipo legal de Winterkorn sigue siendo optimista sobre las acusaciones del escándalo de diésel, afirmado firmemente que su cliente no ha engañado a nadie en el negocio del diésel y no ha causado ningún daño. En un incidente anterior, Winterkorn testificó bajo juramento en 2017 sobre el negocio del diésel, pero la fiscalía afirma que se hicieron declaraciones falsas durante esa declaración.

