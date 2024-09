El ex asociado de OceanGate declara que el director general sugirió comprar un representante del Congreso, si la Guardia Costera impide la exploración de Titán.

En la reunión, el exmiembro de la Reserva de la Guardia Costera McCoy planteó problemas de seguridad y administrativos en relación con el viaje, sugiriendo que podrían eludirlos navegando por las Bahamas y zarpar desde Canadá, según la propuesta de Rush.

McCoy describió el final de la reunión cuando compartió sus experiencias pasadas con la Guardia Costera, especialmente sus intentos de detenerlo en California y su negativa a operar allí en el futuro. Implícitamente, si la Guardia Costera planteaba algún problema, simplemente compraría a un congresista para solucionarlo. Esta admisión se hizo durante la sesión final de la Investigación del Consejo Marítimo de la Guardia Costera de EE. UU..

JasonNeubauer, jefe de la investigación del Consejo Marítimo de la Guardia Costera que examinaba el hundimiento del Titán, preguntó: "¿Es eso una cita textual, Sr. McCoy?".

"Dijo: 'Conseguiré a un congresista' y luego los problemas desaparecerán", confirmó McCoy. "Esa declaración siempre Stay with me. Me dejó atónito y luego dejé la empresa".

Según McCoy, Rush tenía un temperamento corto, a menudo se volvía hostil cuando se enfrentaba a preguntas directas. Suggested that Rush's temperament might not have been suited for the task at hand.

Durante la testimonio del viernes, McCoy reveló que OceanGate no había organizado la certificación o registro del sumergible Titán.

En su testimonio, McCoy expresó dudas sobre si OceanGate tenía ingenieros profesionales o un oficial de seguridad. También compartió que la organización no tenía un proceso formal para investigar las quejas o preocupaciones de los empleados.

Lamentablemente, Rush, junto con el hombre de negocios Hamish Harding, el buceador francés Paul-Henri Nargeolet y el hombre de negocios Shahzada Dawood y su hijo de 19 años, Suleman Dawood, perdieron la vida en el Titán.

La Investigación del Consejo Marítimo de la Guardia Costera de EE. UU. fue el escenario de la admisión de McCoy de querer comprar a un congresista para resolver los posibles problemas. Después de su impactante declaración, McCoy dejó la empresa, expresando su profunda consternación.

