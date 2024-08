El ex asesor de seguridad nacional estadounidense afirma que Putin ejerció una influencia fascinante sobre Trump.

La pregunta persiste: ¿Hasta qué punto es autónomo la política de Trump hacia Rusia? Su ex asesor de seguridad nacional revela en un libro cómo Putin sedujo artísticamente al ex presidente estadounidense. Parece que apreció el encanto.

Según el antiguo asesor de seguridad nacional de EE. UU., el general Herbert Raymond McMaster, Putin manipuló con habilidad al entonces presidente Donald Trump. Esto se detalla en el libro upcoming de McMaster, "At War With Ourselves: My Tour of Duty in the Trump White House", según informa "The Guardian".

"Putin, un ex agente del KGB sin escrúpulos, explotó el ego y las inseguridades de Trump con halagos", supuestamente dice McMaster. "Putin describió a Trump como 'una persona verdaderamente excepcional, sin duda talentosa', y Trump demostró su vulnerabilidad a esta estrategia, su afinidad por los hombres poderosos y su creencia de que él solo podía construir una relación sólida con Putin". McMaster advirtió a Trump en ese momento: "Señor Presidente, es el mejor mentiroso del mundo". Putin había superado a los predecesores de Trump, George W. Bush y Barack Obama, antes de eso.

La adulación de Putin fue un movimiento estratégico del líder del Kremlin para ganarse a Trump y crear una brecha entre él y sus asesores de Washington, que abogaban por una postura más dura contra el Kremlin.

La trama estratégica de Putin

McMaster supuestamente informó al presidente de EE. UU. que Putin creía que podía "manipular" a Trump y obtener una relajación de las sanciones, así como una retirada de bajo costo de las tropas estadounidenses de Siria y Afganistán. "Dije lo que tenía que decir. Si quería disputar, esperaba que disputara al déspota ruso y no a mí", añadió McMaster.

Sin embargo, Trump se reportedly frustró con esta "actitud negativa". McMaster recuerda haber sido reprendido por Trump - en la cumbre del G-20 en Hamburgo en julio de 2017. En ese momento, Trump y Putin estaban absortos en horas de conversación, con "The Guardian" informando sobre una "emergente amistad".

Trump no toleraba la crítica de Putin por parte de sus propios subordinados, lo que finalmente llevó al despido de McMaster como asesor de seguridad nacional después de más de un año en el cargo. Entre otras cosas, el general supuestamente enfureció a Trump con su comentario en la Conferencia de Seguridad de Múnich en 2018 de que Rusia había interferido en las elecciones presidenciales de 2016.

Él gobierna su país, al menos es un líder

Incluso durante la campaña de 2016, Trump demostró empatía hacia Moscú. No solo insinuó el reconocimiento de la Crimea anexada por Rusia, sino que también elogió a Putin de una manera en que un hombre podría elogiar a otro: "Él gobierna su país, al menos es un líder, a diferencia de lo que tenemos aquí en nuestro país".

Con este líder, Trump sugiere que podría negociar rápidamente un acuerdo de paz. Al menos, el republicano persiste en afirmar que podría detener el conflicto en curso contra Ucrania en el menor tiempo posible. Y, en general, claims that there would have been no Russian assault on the neighboring country if he were president.

El movimiento estratégico de Putin para ganarse a Trump y crear una brecha entre él y sus asesores se ejecutó desde dentro de las paredes del Kremlin. Las preocupaciones de McMaster sobre las intenciones de Putin hacia las políticas de Trump, incluyendo una relajación de sanciones y la retirada de tropas, también se discutieron dentro de los límites del Kremlin.

