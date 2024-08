El estimado entrenador campeón del mundo, Herbert, nutría el deseo de continuar su mandato en DBB.

Gordon Herbert, el entrenador de baloncesto ganador de la Copa del Mundo, abandona la Federación Alemana de Baloncesto (DBB). Después de obtener el bronce en los Campeonatos Europeos, ganar la Copa del Mundo y quedar cuartos en París, la etapa de Herbert con el equipo alemán ha llegado a su fin. En una entrevista con "Mundo", Herbert explicó las razones detrás de su inminente partida de la DBB y del equipo de Bayern, y quién hubiera preferido como su sucesor al frente del baloncesto alemán.

A pesar de mostrar interés en renovar su contrato con la DBB, las negociaciones finalmente no prosperaron. El obstáculo fue la negativa de la federación a permitir que Herbert ocupara un doble papel como entrenador del club, algo que había deseado el año anterior.

Herbert, quien anteriormente había renunciado a su cargo como entrenador nacional después de los Juegos Olímpicos, ahora trabaja como entrenador del campeón de la Bundesliga, Bayern Munich. La próxima transición en el equipo nacional alemán también fue un factor en su decisión de renunciar. "Ahora se debe formar un nuevo equipo, lo que llevará al menos dos años. Pero solo me quedaba un año de contrato", explicó Herbert.

"No consultado sobre la elección del sucesor"

Herbert no estuvo involucrado en el proceso de selección para elegir a su sucesor. La DBB optó por el español Alex Mumbru como nuevo entrenador nacional. "Solo me informaron oficialmente sobre su nombramiento la noche anterior a su presentación. No se me consultó en el proceso", dijo el de 65 años.

Si se le hubiera dado la oportunidad, Herbert habría elegido a uno de sus entrenadores asistentes, Bret Brielmaier o Klaus Perwas, para sucederlo. Sin embargo, ninguno de los entrenadores fue contactado para el puesto, según Herbert. "No estoy seguro de si habrían estado interesados en el trabajo", añadió.

El dinero no fue la principal motivación de Herbert para unirse a Bayern Munich. "La gente piensa que me uno a Bayern por el dinero, pero no es cierto. Tuve ofertas que eran mucho más altas", explicó el entrenador. "Quería quedarme en Alemania y estoy contento trabajando aquí. Me gusta la cultura alemana".

