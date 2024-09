El estado más grande de Austria se convierte en una región de catástrofe

En ninguna parte de la región alpina la situación de inundación es tan grave como en Baja Austria. Las predicciones indican otros 50 milímetros de lluvia en las próximas horas.Numerosas áreas están sumergidas y una presa podría superar pronto su límite. El cuerpo de bomberos ha ejecutado numerosas operaciones.

Después de lluvias persistentes, la región de Baja Austria de Austria ha sido clasificada como zona de emergencia. Según la Agencia de Prensa Austriaca (APA), el vicegobernador Stephan Pernkopf, se espera hasta 50 milímetros de lluvia adicional en las próximas horas. Esto está contribuyendo a inundaciones generalizadas en todo el país, según Pernkopf.

La situación general está empeorando debido a las lluvias persistentes. Hay un riesgo potencial de aludes debido al suelo completamente saturado en algunos puntos. Muchas carreteras han sido inundadas.

Baja Austria es la región más afectada dentro de Austria alpina, gravemente dañada por las tormentas actuales. El estado federal más grande, que abarca la capital Viena, alberga a aproximadamente 1,72 millones de habitantes. Se realizaron unas 4.500 operaciones de rescate aquí durante la noche, en las que se produjeron evacuaciones en algunos casos. Algunas comunidades rurales ahora son inaccesibles por carretera.

Los servicios de ferrocarril en la línea Amstetten-St. Valentin en el este de Austria han sido suspendidos, anunció las Ferrocarriles Federales Austriacas (ÖBB). Esta línea es parte de la conexión ferroviaria entre Viena y Alemania. Además, varias líneas de metro de Viena cerca del río Wien también han sido cerradas.

Bomberos rescatan a personas de sus casas

En ciertas comunidades de Baja Austria al norte de Viena, los bomberos tuvieron que rescatar a personas atrapadas en sus casas durante la noche. Una persona fue rescatada de su coche atrapado en las aguas del Pielach, que desbordó sus orillas al oeste de Viena. En áreas específicas, los bomberos están utilizando botes.

A las personas de las calles inundables en varias comunidades se les ha aconsejado que abandonen sus hogares. La declaración de una zona de emergencia concede a las autoridades poderes ampliados, lo que les permite ordenar evacuaciones, por ejemplo.

La situación es más crítica alrededor de los ríos Kamp y Krems, que desembocan en el Danubio. El proveedor de energía EVN predice que durante el día, la ya casi llena presa de Ottenstein en el Kamp se desbordará, lo que hinchará aún más los tramos bajos del río. El río Thaya en el distrito de Waidhofen, a unos 70 kilómetros al norte del Danubio, ha superado su nivel de inundación cada 100 años, según informes oficiales. En otras palabras, los niveles de agua están superando el nivel estadísticamente esperado cada 100 años.

La tormenta "Boris" está azotando actualmente Europa Central y Oriental y causing damage and flooding in Austria, Czech Republic, Slovakia, Poland, and Romania. De momento, se han cobrado cuatro vidas. Los niveles de agua también han aumentado en los estados alemanes de Sajonia y Baviera.

Las inundaciones han sumergido numerosas carreteras en Baja Austria, aumentando el caos general. Debido al inminente riesgo de desbordamiento de la presa de Ottenstein, podrían ser necesarias más evacuaciones en las áreas afectadas.

