¿El estado está rescatando Meyer Werft?

Meyer Werft se enfrenta a una crisis financiera grave. Según un informe, el gobierno federal y el estado de Baja Sajonia están considerando una toma completa del constructor naval. Sin embargo, el Ministerio de Economía aún no ha tomado una decisión al respecto.

En la lucha por un plan de rescate para la financiera Meyer Werft, aún no ha surgido una solución. Aunque hay informes de que el estado tomará una participación en el astillero, un portavoz del Ministerio de Economía en Hannover declaró: "No hay un nuevo estado concreto". Todavía no se ha decidido si el estado participará y, en caso afirmativo, cómo. "Todo lo que hacemos, lo hacemos en coordinación con el gobierno federal".

Según un informe de los medios, se está discutiendo una toma de alrededor del 90% de las acciones por parte del estado hasta 2028 - la mitad por el gobierno federal y el estado, que tendrían que pagar cada uno 200 millones de euros por ello. Además, el gobierno federal y el estado proporcionarían garantías de préstamo por 2.800 millones de euros. Todavía son posibles pequeños cambios en los porcentajes - pero se considera un hecho que el estado tomará claramente la mayoría.

La Meyer Werft, conocida por sus barcos de crucero, se enfrenta a la crisis más grave de sus más de 200 años de historia. Para financiar la construcción de nuevos barcos, debe recaudar más de 2.700 millones de euros antes de finales de 2027. Se están llevando a cabo conversaciones con bancos, así como con el gobierno federal y el estado de Baja Sajonia, sobre un rescate. Según el experto en reestructuraciones Ralf Schmitz, la empresa necesita dinero fresco antes del 15 de septiembre.

Gran pedido de Disney

Las dificultades financieras se deben a que algunos contratos para barcos de crucero se concluyeron antes de la pandemia de Corona y no preveían una adaptación a los precios de la energía y las materias primas, que han aumentado drásticamente desde entonces. Además, en la industria, el 80% del precio de construcción se suele pagar solo tras la entrega del barco.

Hace solo unos días, el astillero aseguró un nuevo gran pedido: para 2031, debe construir cuatro barcos de crucero para Disney Cruise Line. Según la información de la empresa, se trata del mayor pedido en la historia de Meyer Werft. Sin embargo, el astillero de la ciudad baja sajona de Papenburg no reveló el volumen del pedido.

A pesar del gran pedido de Disney Cruise Line, las dificultades financieras en Meyer Werft persisten. El Ministerio de Economía de Hannover aún no ha tomado una decisión sobre la posible participación del estado en el astillero, con informes que sugieren una posible toma del 90% por parte del estado hasta 2028.

