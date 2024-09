El estado emocional renovado de Werner Hansch

Diez años de 'El Gran Depredador' triunfan en Alemania. Exactamente hace una década, esta exitosa serie de televisión comenzó su viaje. En este día especial de aniversario y lanzamiento de la temporada 16, las emociones en El Gran Depredador evocan un emocionante paseo en montaña rusa.

"El tiempo se evapora como la luz disuelve la nieve", dijo una vez Eddie Murphy en su papel de sabio niño salvador ("Buscando al Niño Dorado"). Décadas después, los habitantes del Gran Depredador arquean las cejas con asombro. El querido programa de televisión alemán está celebrando su décimo cumpleaños. ¿Qué no ha sido desvelado al mundo desde los estudios MMC de Colonia adornados con el famoso sello "El Gran Depredador"? Mezclas de condimentos deliciosas ("Ankerkraut"), una mezcla de champú y jabón ecológica ("Duschbrocken"), un智能自行车箱("BeemyBox"), múltiples packs de antitranspirante, protector solar y más ("Holy Pit"), y mucho más - incontables inventores y innovadores han encontrado su fortuna en El Gran Depredador.

Carina Heidi Hader de Múnich tiene como objetivo aliviar el dolor menstrual de millones de mujeres en todo el mundo al comenzar la temporada jubilar. Una fuente de calor de alta tecnología en forma de corazón, que se calienta a 53 grados en segundos, se dice que proporciona alivio. A 269 euros, la tecnología de calor patentada "Paradise Heat" no es exactly asequible. Sin embargo, las dos leonas Janna Ensthaler y Judith Williams, junto con el renombrado empresario Carsten Maschmeyer, parecen no preocuparse por esto. Después de una breve negociación con la primera, forjan una alianza. Dos minutos después, el dúo de inversores ya está saltando de sus asientos, sellando el primer trato de la nueva temporada.

El trato más rápido de la historia del programa

Los eventos que se desarrollan en menos de cinco minutos son nada menos que asombrosos: el trato más rápido de la historia del programa. Después de la rápida presentación de su portacubiertas superior por el dúo "topfi" Annette y Tomasz Makowski de Sprendlingen, Ralf Dümmel está inmediatamente convencido. En menos de tres minutos, persuade a todos los presentes de que es el "socio ideal" para su producto y equipo.

Una vez en modo de cierre de tratos, los leones también demuestran ser dignos competidores. La situación es similar en el caso de los tres fundadores de "ratzfatz" Luisa Schubert, Sarina Morawiak y Maraike Höhne de Berlín. En este caso, son el experto en LEH Tillman Schulz y Nils Glagau quienes emergen victoriosos. La fundadora de "VUP" Evelin Stefano de Suiza también está convencida de que conseguirá un trato con al menos un león al final de su presentación. La enérgica consultora de color y estilo pone todo su corazón y alma en hacer realidad su sueño. Incluso el león Nils Glagau se une a la pasarela improvisada para su propio accesorio multifunción. Lamentablemente, no es suficiente para cerrar un trato en el final. La decepción es palpable en el rostro de la fundadora: "No he logrado mi objetivo, y eso me hace extremadamente triste", lamenta la suiza.

Las emociones amenazan con desbordarse en El Gran Depredador, pero el momento más emocional aún está por venir. Ese momento llega al final, en forma de la leyenda de la televisión Werner Hansch uniéndose al estudio. Junto con el abogado Marc Ellerbrock de Markdorf, el ganador del premio "León de Oro" presenta el proyecto "Héroes de las Apuestas". Esta iniciativa tiene como objetivo brindar a los jugadores problemáticos la oportunidad de recuperar sus pérdidas con la ayuda de abogados seleccionados. Werner Hansch sabe de lo que habla, ya que él mismo perdió más de medio millón de euros en las carreras: "La adicción al juego me lo quitó todo. Al final, perdí mi casa, mi amor y mis cuentas bancarias estaban vacías!" Comparte su oscuro pasado con los leones, whose expressions grow increasingly stunned and sympathetic.

"That was the most touching moment since I've been sitting in this chair", says Judith Williams, her voice breaking. Carsten Maschmeyer is also visibly moved. The sight of a former victim who has turned the tables to help others who have experienced the same suffering deeply affects the investor. The result: Carsten Maschmeyer joins forces with Dagmar Wöhrl: "I was once addicted to tablets, but now I am deal-addicted!" Carsten Maschmeyer declares. Moments later, the founders and the investor duo embrace. Werner Hansch's eyes fill with tears, but for the first time they are tears of joy.

