- "El estado de estabilidad del puente era incierto"

El Puente Carol, una ruta significativa en el centro de Dresde, es uno de los cuatro cruces del Elba, sirviendo a los commuters diarios, tranvías, ciclistas y peatones por igual. Lamentablemente, durante la noche, una sección de la infraestructura cedió, evitando por poco una catástrofe potencial.

Afortunadamente, hasta la fecha no se han informado lesiones o víctimas asociadas con este lamentable evento. Las investigaciones preliminares de las fuerzas del orden sugieren un suceso accidental, sin aparente influencia externa.

Solo 18 minutos antes del colapso parcial, el último tranvía cruzó el Puente Carol, según los registros del transporte público de Dresde. Por lo tanto, los pasajeros y los vehículos se libraron del daño. Las líneas de tranvía 3 y 7 utilizan regularmente este puente, incluso durante la noche.

El puente y las calles circundantes han sido cerrados temporalmente. La senda peatonal, los carriles para bicicletas y las vías del tranvía han sido afectados, según los informes del centro de gestión de crisis. La sección colapsada abarca aproximadamente 100 metros. Se descubrió una grieta conspicua de un metro en la cabecera del puente en el lado de la ciudad antigua.

Las primeras evaluaciones indican que el Puente Carol en Dresde había caído en mal estado. La causa detrás del colapso parcial del puente sigue sin estar clara, pero los ingenieros sospechan de la corrosión. "Durante la época de la RDA, se produjo una ingesta sustancial de cloro aquí", dijo Holger Kalbe, jefe del departamento de puentes y estructuras de ingeniería del consejo de la ciudad de Dresde. "Es posible que el cloro haya infiltrado masivamente en este punto, lo que ha llevado a la corrosión del refuerzo dentro del puente".

El Puente Carol consta de tres vanos de concreto. Después de una restauración extensa en marzo de 2024, otras partes del puente reanudaron el tráfico. La renovación del vano central concluyó a principios de junio de 2024 con la instalación de la barandilla, lo que costó aproximadamente 4,1 millones de euros. En 2021, se completó la renovación del tercio oriental del vano.

La renovación programada para la sección colapsada del tercer vano estaba prevista para el año siguiente. "El estado del vano C era tan pobre que resultó en el colapso, una situación que no previmos", dijo Holger Kalbe, jefe de construcción de puentes. "No es factible examinar las estructuras internas de esta infraestructura". Ahora, la prioridad es verificar la seguridad de los dos vanos restantes. Se llevará a cabo un análisis con este propósito.

Mientras tanto, el departamento de bomberos emite una advertencia de colapso inminente. "Esperamos que se derrumben más secciones del puente", explicó un portavoz en el sitio. Instaron al público a mantenerse alejado del puente debido a los peligros mortales. Se ha desplegado un equipo de drones para evaluar la magnitud del daño.

Se espera que la hora pico de la mañana experiment

