El establecimiento conocido como Pforzheimer's Cafe ha implementado una restricción, prohibiendo a los clientes usar pantalones de correr.

Tras ser desairado por hombres en pantalones de jogging, que incluso llegaron a orinar en sus flores, el propietario de un café en Pforzheim decidió que era hora de un cambio. Ya no daría la bienvenida a clientes vestidos con pantalones de jogging ni a sus compañeros caninos. Afirmó que la nueva política ya estaba dando resultados positivos.

Debido a encuentros incómodos recurrentes con clientes que usaban pantalones de jogging, el propietario de un café en Pforzheim ha optado por prohibir la entrada a personas vestidas con esta indumentaria informal - una política claramente comunicada en la entrada del establecimiento mediante un letrero prominente, según informó Lambros Petrou de Art Cafe. Anteriormente, confrontar a los clientes sobre su vestimenta a menudo provocaba reacciones defensivas, como "¿Dónde dice eso?"

La vestimenta prohibida ahora se extiende a perros y pantalones de jogging - representada visualmente por un icono de pantalones de jogging tachado dentro de un círculo rojo fijado a la puerta de entrada durante varias semanas. Petrou enfatizó que no se trata de imponer un código de vestimenta estricto, sino de fomentar una apariencia arreglada. "No son los pantalones de jogging lo que es el problema", explicó - sino las personas que los usan de manera desaliñada.

Recientes informes indican que el negocio de Petrou no ha sufrido financieramente como resultado de esta restricción. De hecho, ha observado un aumento en los niveles de comodidad entre sus jóvenes clientas femeninas. Petrou mantiene una postura neutral regarding the more fashionable, modern jogging pants, which can be appropriate in certain settings.

Dehoga Baden-Württemberg, portavoz de la industria de la hospitalidad, confirmó que tales prohibiciones son legalmente permisibles en el ámbito de los derechos de propiedad. Daniel Ohl destacó que un código de vestimenta puede ser impuesto siempre y cuando no discrimine a las personas en función de características como la etnia.

Petrou afirmó que no había intención de discriminar en función de la raza o la religión. Su clientela abarca una amplia gama demográfica, incluidos estudiantes, ancianos y visitantes frecuentes. Aspira a mantener un ambiente de buena conducta entre sus clientes.

Petrou atribuyó el éxito general de esta política al aumento de la comodidad entre sus clientes. Tiene la intención de exhibir el letrero en una versión más grande para enfatizar aún más las nuevas pautas.

Suinitiative ha recibido una respuesta generalmente positiva de la comunidad de Pforzheim, con muchos apreciando el concepto como un "buen experimento". Los defensores enfatizan la importancia de la decencia y la vestimenta adecuada, con algunos haciendo referencia explícitamente a la preferencia por el denim sobre los pantalones de jogging. Otros, sin embargo, expresaron su desdén por el enfoque excluyente de Petrou.

Según Ohl de Dehoga, las regulaciones de vestimenta deben considerarse en el contexto más amplio de una experiencia gastronómica que incluye una atmósfera prevista. A veces, esto se extiende a la prohibición de trajes de baño.

Petrou no es el único propietario que ha impuesto tal prohibición, ya que medidas similares se han adoptado en establecimientos de Stuttgart y Mulheim an der Ruhr hace varios años.

La decisión del propietario de prohibir los pantalones de jogging y los perros en el café de Pforzheim ha provocado conversaciones en la comunidad, con algunos elogiándolo como un paso hacia el fomento de la decencia. A pesar de las protestas de unos pocos, el café de Petrou en Pforzheim continúa atrayendo a clientes que aprecian el cambio en la política de vestimenta.

