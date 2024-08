- El espectáculo radiante del otoño: Sol, Luna y Estrella en septiembre

Septiembre ofrece un espectáculo extraordinario en el cielo nocturno con una eclipse lunar parcial. El 18 de septiembre, la luna llena cruzará la penumbra de la Tierra, rozando su umbra. Sin embargo, en el punto medio de la eclipse a las 4:44 AM, apenas un 9% del diámetro aparente de la luna estará oculto por la umbra de la Tierra. La parte noroeste de la luna exhibirá un resplandor rojo oscuro. La luna entrará en la umbra a las 4:12 AM y la abandonará alrededor de las 5:17 AM.

Coincidentemente, la luna también estará en su punto de avvicinamiento más cercano a la Tierra el mismo día, a una distancia de 357,286 kilómetros. Esta combinación de luna llena y perigeo puede desencadenar mareas altas en las costas y potencialmente desencadenar terremotos y erupciones volcánicas. La luna nueva ocurrirá el 3 de septiembre a las 3:56 AM, y dos días después, el 5 de septiembre, la luna estará en su punto más alejado de la Tierra, a una distancia de 406,211 kilómetros.

Venus comienza su fase de estrella vespertina. Actualmente, no es particularmente llamativa, pero puede verse justo encima del horizonte occidental al atardecer. Se pone diez minutos antes de las 9 PM. El 5 de septiembre, la luna creciente se unirá a Venus en el cielo vespertino.

Marte emerge como una figura prominente en el cielo nocturno tardío. El 5 de septiembre, pasará de la constelación de Tauro a Géminis. Júpiter, también en Tauro, cambia su apariencia a las horas tardías de la noche. El 1 de septiembre, Júpiter se levantará un cuarto antes de la medianoche, y el 30 de septiembre, se levantará a las 10 PM. Es el planeta más brillante en el cielo nocturno, con Venus poniéndose antes de su ascenso. En la noche del 23 al 24 de septiembre, la luna en fase menguante pasará al norte de Júpiter.

La historia del descubrimiento de Neptuno

Saturno estará en oposición al sol el 8 de septiembre, en la constelación de Acuario. Ese día, Saturno estará en su punto de avvicinamiento más cercano a la Tierra, a una distancia de 1,294 millones de kilómetros. En la oposición, tarda 1 hora y 12 minutos en que la luz viaje desde Saturno a la Tierra.

El 21 de septiembre, Neptuno, el planeta más lejano de nuestro sistema solar, estará en oposición al sol en la constelación de Piscis. Debido a su distancia del sol, solo se puede ver como una pequeña mancha azul a través de un telescopio o binoculares. Su existencia se hipotetizó basándose en las anomalías en la órbita de Urano. Neptuno fue descubierto el 23 de septiembre de 1846, cerca de su ubicación predicha, por Johann Gottfried Galle y Heinrich d'Arrest, en el Observatorio de Berlín. Está 30 veces más lejos del sol que la Tierra, y tarda 165 años en orbitar el sol una vez.

Neptuno es el cuarto planeta más grande de nuestro sistema solar, con un diámetro de 49,000 kilómetros, casi cuatro veces el de la Tierra. En esta oposición, Neptuno estará a 4,322 millones de kilómetros de distancia, una distancia que la luz tarda cuatro horas en recorrer.

Mercurio ofrece una excelente visibilidad matutina en la primera tercera parte del mes. Del 6 al 11 de septiembre, será más visible en el alba matutina, justo encima del horizonte este.

El carácter estival del dosel de estrellas persiste. El Arcturus naranja está muy al oeste. El Triángulo de Verano de Vega, Deneb y Altair ha cambiado ligeramente hacia el oeste. Junto a Vega, la estrella principal de Lira, se puede ver un pequeño rombo de estrellas en buenas condiciones de observación. La estrella de la esquina suroeste, la que está en la parte inferior derecha desde nuestra perspectiva, fue llamada Sheliak por los árabes, significando arpa. Es mejor conocida por su designación de catálogo, Beta Lyrae.

Esta estrella presenta un estallido de luz cada trece días, apareciendo 2.5 veces más oscura de lo usual. Este cambio de luz periódico fue descubierto en 1784 por el joven aficionado a la astronomía John Goodricke de York, Inglaterra. Por esto y otros descubrimientos, recibió la prestigiosa Medalla Copley de la Real Sociedad Británica en abril de 1786.

Inconfundible en el cielo sureste está el cuadrado de estrellas de Pegaso, también conocido como el Cuadrado de Otoño, ya que Pegaso es la constelación principal del otoño. El Cuadrado de Otoño representa solo una parte de Pegaso, whose figure is significantly more extensive. Pegaso es una criatura mítica, un caballo alado que se dice que inspira a los poetas a vuelos de fantasía. Cuando el héroe Perseo decapitó a la temible Gorgona Medusa, el caballo alado Pegaso surgió de su cuerpo, surcó el aire y aterrizó en Helicon. Sus cascos golpeando el suelo hicieron brotar la fuente Hipocrene. Aquel que bebe de ella obtiene alas para su imaginación.

La Osa Mayor está profundamente incrustada en el noroeste, mientras que Casiopea asciende en el noreste. Justo encima del horizonte oeste, Arcturus, conocido como el Vigía de la Osa, guía a la Osa Mayor alrededor de la Estrella del Norte. Arcturus es la estrella principal de la constelación de Bootes. Su nombre griego significa pastor de bueyes. Cerca de Bootes, se puede reconocer un semicírculo de estrellas que forman la constelación de la Corona Boreal. Dentro de ella hay dos estrellas variables eruptivas, R CrB y T CrB. Se sospecha que T Coronae Borealis (T CrB) puede tener un estallido de brillo visible a simple vista más tarde este año, aunque esto no es seguro.

El 16 de septiembre por la tarde, el sol cambia de Leo a Virgo. El equinoccio de otoño tendrá lugar exactamente a las 14:44 UTC del 22 de septiembre, cuando el sol cruza el ecuador celeste y se dirige hacia la sección sur del hemisferio celeste. Este punto de intersección entre el camino descendente del sol y el ecuador celeste también se conoce como el punto de Libra, ya que señala el inicio del signo zodiacal de Libra. Este punto de Libra o de otoño se encuentra dentro de la constelación de Virgo.

