- El español Álex Mumbrú es el nuevo entrenador de baloncesto

Alex Mumbru es el sucesor del entrenador campeón del Mundial, Gordon Herbert, como seleccionador del equipo de baloncesto masculino de Alemania. El español, relativamente desconocido en Alemania, está llamado a continuar el éxito del equipo en la élite mundial. "Buscábamos a un entrenador joven, que encajara en nuestro equipo, estuviera dispuesto a trabajar con la DBB y quisiera desarrollar algo", dijo el presidente de la Federación Alemana de Baloncesto (DBB), Ingo Weiss, durante la presentación en Berlín.

Este es el primer trabajo de Mumbru como seleccionador nacional. "Estoy emocionado de continuar el gran trabajo realizado por la selección nacional en los últimos años. Estoy preparado para afrontar este reto", dijo el español de 45 años.

Varios medios habían informado previamente sobre el inminente nombramiento de Mumbru. Herbert, quien llevó al equipo alemán al cuarto puesto en los Juegos Olímpicos con el capitán Dennis Schröder, anunció su salida temprano y se unirá al campeón alemán Bayern Munich. La federación alemana descarta un doble papel como entrenador de club y selección, a diferencia de otros países.

Mumbru, un catalán de 45 años, formó parte de la generación dorada de España como jugador profesional. Ganó oro en los Campeonatos del Mundo y Europeos y plata en los Juegos Olímpicos de 2008. Últimamente entrenó al club de la EuroLeague FC Valencia. Después de no clasificarse para los playoffs de la EuroLeague en la temporada anterior, el entrenador de 45 años fue despedido.

Mumbru debutará en el mes de noviembre en las eliminatorias del EuroBasket, donde es probable que tenga que prescindir de jugadores de la NBA como Dennis Schröder y los hermanos Wagner, así como de la mayoría de los jugadores de la EuroLeague. La legado de Herbert es significativo. Bajo su liderazgo, el equipo ganó el Mundial el año pasado, el bronce en los Campeonatos Europeos de 2022 y terminó cuarto en los Juegos Olímpicos de París, marcando su período más exitoso hasta la fecha.

A pesar de las próximas eliminatorias del EuroBasket en noviembre, Mumbru reconoció: "No voy a basar el éxito de nuestro equipo únicamente en los jugadores de la NBA o de la EuroLeague". Después de enfrentar desafíos en su anterior papel como entrenador, Mumbru expresó: "No me asusta empezar de cero y demostrarme una vez más como entrenador".

