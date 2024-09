- El esfuerzo de la humanidad: la nave espacial Aurora Polar despega

Cuatro aventureros espaciales han iniciado una audaz expedición. La iniciativa "Polaris Dawn", financiada de forma privada, tiene como objetivo impulsarlos a una distancia asombrosa de 1,400 kilómetros desde nuestro planeta Tierra. Según la empresa espacial SpaceX, esta es la distancia más lejana que han recorrido los humanos desde las misiones Apolo a la Luna en la década de 1970. Para referencia, la Estación Espacial Internacional (ISS) se encuentra a una altitud de aproximadamente 400 kilómetros.

El empresario multimillonario Jared Isaacman lidera esta misión, colaborando con el fundador de SpaceX, Elon Musk, quien se mantiene en tierra firme. Isaacman, junto con los astronautas privados Kidd Poteet, Sarah Gillis y Anna Menon, despegó a bordo de una cápsula Crew Dragon en un cohete Falcon 9 desde el Centro Espacial Kennedy de NASA en Florida.

Después de una carrera de 12 minutos, el último etapa del cohete se separó del cápsula Dragon a una altitud de 215 kilómetros y una velocidad que se acercaba a los 28,000 kilómetros por hora - un espectáculo fascinante que SpaceX transmitió en vivo, mostrando el spacecraft flotando con elegancia sobre la Tierra contra el radiante fondo del sol.

Embarking on a mission "for all of humanity"

"Hoy, emprendes un viaje que no es solo para ti, sino para toda la humanidad", dijo el director de lanzamiento de SpaceX, Frank Messina, a la tripulación. "Cuando mires la Estrella del Norte, recuerda que tu valentía ilumina el camino para futuros pioneros. Confiamos en tus talentos, tu valor y tu trabajo en equipo para conquistar esta misión".

"Entendido", presumiblemente Isaacman, el comandante de la misión, reconoció, expresando gratitud por las amables palabras de Messina. "Apreciamos y ahora estamos listos para abrocharnos el cinturón y ponernos a trabajar". La cápsula Crew Dragon, que mide casi ocho por cuatro metros, puede alojar a hasta siete personas durante un máximo de diez días. El descanso está asegurado en los asientos y hay un baño con cortina de privacidad en la parte trasera.

Paseo espacial a 700 kilómetros de altitud

Esta misión incluye un paseo espacial a aproximadamente 700 kilómetros de altitud, durante el cual la empresa espacial privada Axiom Space realizará pruebas en un traje espacial novedoso para actividades extravehiculares. Bautizado como el "primer paseo espacial comercial" en el sitio web del proyecto, esta empresa presume de un traje que ofrece una superior movilidad y características como una pantalla de casco integrada, cámara y nuevos materiales para una óptima regulación de temperatura en el vacío congelado del espacio.

Ventura arriesgada

Los paseos espaciales presentan riesgos más altos en comparación con estar acurrucado en una nave espacial. La orientación en microgravedad resulta desafiante, mientras que el equipo debe compensar fluctuaciones considerables de temperatura, proporcionar oxígeno y proteger contra la radiación. Peligros graves se presentan cuando los suministros de oxígeno fallan o un astronauta se separa de la nave espacial. Por lo general, los paseos espaciales implican tareas de mantenimiento o experimentos, pero para las misiones lunares y marcianas son vitales.

SpaceX emplea estos trajes para futuras misiones a la Luna y Marte. Los astronautas privados, además de probar su traje y realizar estudios sobre el viaje espacial y los efectos de la radiación en la salud humana, realizarán experimentos que aplican el sistema de comunicación láser basado en satélites de SpaceX Starlink.

"La construcción de una base lunar y una metrópolis marciana implica millones de trajes espaciales", visualiza el proyecto. "El desarrollo de este traje y la orquestación de los paseos espaciales son avances fundamentales hacia un diseño de traje escalable para futuras misiones de larga duración a medida que la humanidad se expande en múltiples planetas". Una colonia marciana - la aspiración ultimate de la agencia espacial estadounidense. Con el programa "Artemis", busca llevar humanos de vuelta a la Luna por primera vez en más de medio siglo, estableciendo una base allí para allanar el camino para las misiones marcianas. Sin embargo, debido a los problemas del cohete y la nave espacial, NASA tuvo que posponer el sobrevol

