- El escritor vivió un año muy decepcionante o decepcionante.

George R.R. Martin, de 75 años, ha pasado por momentos difíciles este año. El creador del universo de "Juego de Tronos" compartió sus pensamientos en una entrada de blog sobre la tradición de Zozobra, una enorme marioneta de 15 metros que se quema anualmente en septiembre durante un festival en Santa Fe para la limpieza espiritual. El evento busca expulsar "la mala suerte, la tristeza, la melancolía y la decepción del año pasado", según la escritura de Martin. Y con los acontecimientos de 202X, enfatizó, "necesitamos eso, más que nunca".

Las dificultades de Martin

Martin atribuyó sus luchas a la política: "No fue un año fantástico para nadie, con guerras por todas partes y un auge del fascismo..." Pero para él, personalmente, también fue "un año bastante malo", escribió. "Lleno de estrés, ira, disputas y pérdidas".

Incluso insinuó que abordaría estos problemas más tarde. Parece que esto incluiría la precuela de "Juego de Tronos", "Casa del Dragón": "No estoy exactly entusiasmado con los otros blogs que necesito escribir sobre 'Casa del Dragón'... pero tengo que hacerlo, y lo haré. Pero no ahora".

El programa, como "Juego de Tronos", se adapta de las novelas de Martin, específicamente su lanzamiento de 2018 "Fuego y Sangre". Martin también actúa como codirector y productor ejecutivo. Sin embargo, la medida de su control y decisiones en el programa sigue sin estar clara.

La opinión de Martin sobre "Casa del Dragón"

Martin expresó anteriormente sus pensamientos sobre la serie durante la transmisión de su segunda temporada en su blog. Y sorprendentemente, no todos fueron negativos. En una entrada de julio, elogió al equipo por la escena de animación por computadora sobresaliente en el cuarto episodio - creyó que era insuperable como la mejor batalla de dragones. Por el contrario, criticó la serie por ilustrar dragones con cuatro patas en lugar de las tradicionales dos.

