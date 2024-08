- ¿El escape de Emily en París todavía funciona?

Se acabó el amor. Emily jura a su mejor amiga Mindy después de otro desastre en el amor que ahora se centrará completamente en el trabajo. Después de todo, Emily Cooper, experta en marketing estadounidense, vino a París a trabajar para una agencia publicitaria de productos de lujo. Ser soltera en la Ciudad del Amor hizo que fuera difícil mantenerse enfocada en el trabajo. Después de un trío fallido, una boda cancelada y algunos corazones rotos, Emily ha tenido suficiente de romance. Es hora de volver al trabajo, como se dice en América.

Bienvenidos a la cuarta temporada de "Emily en París" de Netflix. El personaje de Lily Collins continúa navegando por la vida laboral y amorosa en París con outfits escandalosos que no cabrían en su miniapartamento. Aún está enamorada del sexy chef Gabriel (Lucas Bravo), pero ahora espera un bebé con la "frenemy" de Emily, Camille (Camille Razat). Y el exnovio Alfie (Lucien Laviscount) no quiere ser solo un rebote.

Esto es un problema porque uno de los clientes publicitarios de Emily quiere un stunt en las redes sociales que los presente como una pareja enamorada. La jefa Sylvie (Philippine Leroy-Beaulieu) aún no está contenta de que el caos personal de Emily siga poniendo su negocio en situaciones incómodas: "¡Estás montando toda tu vida privada para el público, y ahora está afectando mi negocio!"

En los nuevos episodios, Emily intenta salir de situaciones absurdas como de costumbre. Ese es el principio de la serie creada por "Sex and the City" Darren Starr: Emily es un personaje al que nadie puede estar enojado por mucho tiempo. Siempre está llena de energía y convierte cada desafío en un "desafío" que puede superar con encanto, perseverancia y una buena idea. Así se estructuraron las temporadas anteriores de "Emily en París": la heroína está ocupada evitando desastres que ella ha causado, a menudo a través de una publicación descuidada en las redes sociales. Los obstáculos que salta se vuelven cada vez más altos a lo largo de la temporada.

Este efecto de escape fue bien recibido cuando la serie comenzó en 2020, como una alegre y exageradacomfort Corona. Ver a la alegre estadounidense comenzar una nueva vida en un París artificialmente colorido y limpio era como un viaje a un mundo paralelo entretenido.

Pero después de tres temporadas, la serie no puede apoyarse solo en eso. Para mantener al público interesado, necesita más que un desfile de trajes extravagantes frente a impresionantes paisajes.

¡Merde! La heroína de "Emily en París" aún habla solo un francés rudimentario después de 30 episodios.

**En la Temporada Cuatro, la suerte de Emily la lleva al estadio de tenis de Roland Garros, donde se celebra el Abierto de Francia. Es impresionante y una vista para recordar. Sin embargo, después de más de 30 episodios, las bromas sobre el francés rudimentario de Emily, que aún no ha avanzado más allá de "merci" y "merde", han perdido su gracia. Para darle vida a la historia, la realidad hace su entrada en París. El público principal de la serie, personas en sus treintas, probablemente se relacionará con los temas de frustración laboral, luchas por la vivienda en la ciudad y problemas con los suegros. El colega de Emily, Lucien, se siente abrumado por la máquina de Instagram y quiere renunciar. La embarazada Camille se niega a mudarse a las afueras. La aspirante a ESC Mindy tiene un nuevo novio que quiere moldearla en una dama de sociedad. A lo largo de los nuevos episodios, hay una sensación de desorientación que surge de que la vida no sale como se esperaba en la tabla de visiones. Incluso la usualmente alegre Emily pierde los estribos y termina en el estanque del jardín de Claude Monet después de una discusión. Todo esto se experimenta en la versión glamurosa, con Mindy y Emily discutiendo sus problemas en una cena elegante y lista para Instagram. Pero el mensaje de la Temporada Cuatro está claro: incluso el mundo de Emily en París no es solo sobre brunch de Sancerre y videos virales de Instagram, sino también problemas reales. Los showrunners incluso intentan una trama #MeToo, con Sylvie, la jefa de la agencia, recordando una experiencia de abuso de poder cuando una periodista

A pesar del lanzamiento próximo de los episodios restantes de la Temporada Cuatro en Netflix, la excesiva dependencia del show en el producto colocado y los conflictos superficiales han resultado en una disminución de la participación del espectador y la conexión emocional. Emily, ahora en la cuarta temporada de su serie de Netflix, sigue luchando con su francés básico, un factor que en algún momento fue divertido, pero ahora parece repetitivo y resta del narrative general.

