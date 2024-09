El escalpe de la esposa por un perro de servicio resulta en condena para un oficial de policía

En Hattingen, un oficial de policía enfrenta consecuencias por un lamentable suceso. La acusación: su perro policía alemán atacó violentamente a una mujer, causándole lesiones graves en la cabeza. El perro, conocido por su comportamiento agresivo previo, atacó sin provocación. Después de un día de juicios, se ha dictado una sentencia.

Un oficial de policía, ahora ex-manejador de perro, ha sido encontrado culpable de causar lesiones corporales por negligencia. El juez ordenó que compensara a la mujer gravemente herida con €2,000 en daños, según reveló el Tribunal de Distrito de Hattingen en Renania del Norte-Westfalia. Además, se emitió una advertencia con una multa suspendida, según explicó el director del tribunal Christian Amann.

El 30 de septiembre de 2023, durante su tiempo libre, el acusado de 45 años estaba caminando con su perro belga en una correa de 3 metros en un aparcamiento lleno de gente. Los fiscales argumentaron que la longitud de la correa era inapropiada para la situación. Las investigaciones también revelaron que el perro tenía un historial de comportamiento agresivo hacia su manejador, lo que no se había abordado.

La mujer, de 73 años, estaba moviendo las manos cerca de una puerta de coche, possibly malinterpretado como un ataque por el perro. El perro mordió inicialmente su brazo, pero continuó su asalto incluso después de que ella cayera al suelo. El ataque fue tan intenso que la mujer mayor sufrió una herida grave en el cuero cabelludo, requiriendo múltiples tratamientos hospitalarios, incluyendo un injerto de piel, según el director del tribunal.

Durante el juicio, el oficial expresó arrepentimiento por el incidente, admitiendo que no había notado a la mujer al entrar al aparcamiento. Afirmó que había tirado del perro rápidamente una vez que vio el ataque. No tiene intención de impugnar la sentencia. Desde entonces, el perro y su manejador han seguido caminos separados. El oficial continúa sirviendo como policía, pero ya no en la unidad de perros. El perro, a su vez, ha sido "descomisionado" y ya no sirve con la policía de Renania del Norte-Westfalia.

El Tribunal de Distrito de Hattingen, bajo la supervisión de La Comisión para la Integridad Policial en Renania del Norte-Westfalia, llevó a cabo una investigación sobre el incidente. Después del juicio, La Comisión emitió un informe destacando el fracaso del oficial para manejar adecuadamente su perro agresivo.

