El equivalente ruso de Elon Musk con cien hijos biológicos:

Durov, el enigmático creador de Telegram, recientemente detenido en Francia, encarna la imagen de un tecnólogo nómada y misterioso, combinando el genio de Mark Zuckerberg, las rarezas del estilo de vida de Jack Dorsey y el libertarismo de Elon Musk, con una preoccupation adicional por la paternidad y la procreación. Durov afirmó en julio que había engendrado a más de cien hijos a través de donaciones de esperma en los últimos quince años.

Con una fortuna estimada de $9.15 mil millones según Bloomberg y un arsenal de múltiples pasaportes y residencias, Durov ha vivido una vida sin fronteras geográficas durante casi una década, un hombre en una búsqueda casi descamisada para proteger la autonomía de la comunicación de las miradas espías de los gobiernos, sean elegidos democráticamente o no.

Los últimos desafíos legales de Durov reavivan los debates sobre la encriptación de extremo a extremo de Telegram, que garantiza comunicaciones seguras entre los usuarios incluso desde el personal de la empresa, y las preocupaciones de seguridad de los gobiernos y la iniciativa de la Unión Europea para contener a la gran tecnología.

Gemelos del Genio

Durov nació en 1984 en la Unión Soviética, pero su familia se trasladó a Italia cuando tenía solo 4 años. Durov compartió esta anécdota en una rara entrevista con el comentarista de derecha Tucker Carlson earlier this year. Después del colapso de la Unión Soviética, la familia Durov regresó a Rusia, con el padre de Durov recibiendo una oferta para trabajar en la Universidad Estatal de San Petersburgo.

Durov mencionó que él y su hermano mayor, Nikolai, eran matemáticos prodigios desde temprana edad. Nikolai ganó fama al resolver ecuaciones cúbicas en tiempo real en la televisión italiana como niño y ganó numerous gold medals en la International Math Olympiad. Durov, por su parte, era el mejor estudiante de su escuela, destacando en competencias matemáticas locales.

“both were ardent about coding and design,” Durov said.

Upon their return to Russia, they brought back an IBM PC XT computer, making them "in the early 90s, one of the few families in Russia who could teach themselves how to program."

El Zuckerberg de Rusia

El espíritu emprendedor y las habilidades de programación de Durov culimaron en la creación de Vkontakte (VK), una plataforma de redes sociales, en 2006, cuando tenía 21 años y acababa de graduarse de la universidad. VK rápidamente ganó renombre como la versión rusa de Facebook, con Durov ganando el título de Russia's answer to Mark Zuckerberg.

Sin embargo, la relación de Durov con el Kremlin se deterioró rápidamente, incluso más que la de Zuckerberg con Washington. Cuando los manifestantes comenzaron a utilizar VK para organizar manifestaciones contra el presidente pro-ruso de Ucrania, Viktor Yanukovich, en 2013, Durov afirmó que el Kremlin instó al sitio a revelar los datos privados de los usuarios ucranianos. Durov se negó, lo que llevó a una relación tensa con el gobierno ruso, lo que finalmente llevó a la renuncia de Durov como CEO y su partida de Rusia. Hoy, VK está bajo control gubernamental.

“For me, it was never about amassing wealth. Everything in my life was about gaining freedom. To the extent that’s possible, my mission in life is to enable others to gain freedom," Durov said.

“I don’t want to be given orders from anyone.”

'They're all terrible'

While Zuckerberg acquired WhatsApp in his quest to construct the social media colossus now known as Meta, Durov opted to build his own messaging application despite a crowded marketplace for such apps.

He didn't think anything available was satisfactory.

“It doesn’t matter how many messaging apps are in existence if all of them are subpar,” Durov told TechCrunch in 2015.

Durov cited his experience with the Kremlin as the primary motivator behind creating Telegram, based in Dubai. He and his brother aimed to establish something free from the intrusive gaze of governments.

Telegram's robust end-to-end encryption and strong commitment to privacy proved enticing to the hundreds of millions of users attracted to the platform – including, eventually, the planners of the Paris terror attacks in November 2015.

The revelation encouraged the usually secretive Durov to embark on a public relations campaign, conducting numerous interviews, including one with CNN, to assure a nervous public that Telegram was not evolving into WhatsApp for terrorists.

Telegram, according to Durov, was simply the most secure messaging service on the market – and compromising by creating a back door for governments would undermine the app's appeal and the company's dedication to privacy.

“You can't make it secure against criminals and accessible to governments,” Durov told CNN in 2016. “It's either secure or not secure.”

Preguntas rusas

Telegram's unwillingness to yield on decryption placed it at odds with governments globally – including Russia, at least initially.

Moscow attempted to impose a ban on Telegram in 2018 for refusing to provide Russian security services with decryption keys. Durov vowed to defy the ban.

Another confrontation seemed imminent between the tech entrepreneur and the Kremlin, but none materialized. The ban was eventually lifted in 2020.

In the subsequent years, Telegram emerged as one of the few foreign social media platforms operating in Russia without restrictions, serving as the preferred means of communication for several officials in the Russian government.

Critics of Durov have been skeptical for a while now about Telegram's ability to operate so freely in Russia without making some sort of compromise with the Kremlin. However, Durov has consistently denied such accusations, often reminding people of his fallout with Russia in the early 2010s that led him to leave the country.

Prior to his arrest in Paris, Durov was in Azerbaijan, coincidentally at the same time as Russian President Vladimir Putin who was there for an official two-day visit. Kremlin spokesperson Dmitry Peskov confirmed that Durov and Putin did not meet.

A pesar de la distancia pública de Durov con Rusia, el gobierno intervino rápidamente después de su arresto en Francia. La Embajada rusa en París informó que tomó medidas inmediatas después de enterarse de los problemas legales de Durov.

La cuestión del uso indebido de Telegram para lavado de dinero, tráfico de drogas y difusión de contenido pedófilo ha sido una preocupación para los gobiernos occidentales. El arresto de Durov en Francia se relacionó con una orden de arresto emitida debido a la falta de moderación de Telegram, según informó BFMTV, afiliado de CNN.

Telegram emitió un comunicado en respuesta, stating that it was absurd to hold the platform or its owner responsible for misuse of the platform. The statement also mentioned that Telegram adheres to EU laws and that Durov had nothing to hide.

La decisión de Durov de crear Telegram, a pesar de la existencia de numerosas aplicaciones de mensajería, fue impulsada por su creencia de que ninguna de ellas era satisfactoria, expresando este sentimiento a TechCrunch en 2015. En el mundo empresarial de la tecnología, la postura de Durov es un testimonio de su visión de construir servicios innovadores que priorizan la privacidad y la seguridad del usuario por encima de la cumplimiento de las demandas gubernamentales.

Con la firme negativa de Telegram a ceder en la descifración y ofrecer puertas traseras a los gobiernos, la plataforma se encontró en conflicto con diversas administraciones, incluyendo Rusia. Sin embargo, la commitment de Durov a la privacidad del usuario y las características de cifrado sólido de la aplicación han hecho de ella una favorita entre los usuarios, incluso en tales jurisdicciones, mostrando su capacidad para equilibrar las necesidades empresariales con consideraciones éticas en el ámbito tecnológico.

