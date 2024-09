El equipo político de Harris identifica el potencial de involucrar a ciertos electores masculinos en temas reproductivos.

El domingo, un expsicólogo de 69 años, whose shirt declaraba "Vota como si fuera 1973", se unió a unos 100 votantes en un evento de la campaña de Kamala Harris que promocionaba los derechos reproductivos. Su esposo, Gary Goldberg, un hombre de 70 años jubilado como desarrollador de software de computadoras, lo acompañaba.

Goldberg expresó: "Estoy aquí para apoyar a mi esposa y a todas las personas que merecen la libertad de gestionar sus propios derechos reproductivos".

Los republicanos ven el aborto como un tema electoral controversial que influye y afecta predominantemente a las mujeres. Sin embargo, los demócratas ven la decisión de la Corte Suprema de 2022 Dobbs -un resultado de los jueces conservadores seleccionados por Trump- y las restricciones subsequentes de los estados en el aborto como una oportunidad para movilizar a más hombres en la causa.

El objetivo no es convencer a grandes masas de hombres, sino ampliar la base de supporters que ven los derechos reproductivos como una preocupación personal. Avances incluso menores -logrados a través de la intersección de aumentar la participación de votantes masculinos demócratas e influir en algunos moderados e independientes- podrían inclinar las elecciones en estados como Pennsylvania, donde la elección podría depender de una estrecha ventaja.

La campaña de Harris ha entrelazado el tema con una lucha más amplia por la autonomía y ha utilizado a hombres como portavoces para contar sus experiencias personales sobre cómo las prohibiciones del aborto ponen en peligro el bienestar de las mujeres embarazadas y su capacidad para concebir en el futuro. Muchos de estos hablantes han sido hombres, incluyendo a Tim Walz, el candidato a vicepresidente, y Doug Emhoff, el segundo caballero.

Julie Chavez Rodriguez, jefa de campaña de Harris, dice: "Las mujeres, por supuesto, sienten el impacto de las restricciones del aborto, pero entendemos que también afecta a las familias, incluyendo a los padres, maridos e esposos".

Este sentimiento coincide con algunos hombres que CNN entrevistó durante la parada del tour en Philadelphia.

Michael Cook, un hombre de 62 años de Yardley, Pennsylvania, asiste con su esposa. Él comparte: "Quiero que todas mis sobrinas y las mujeres que quiero tengan la libertad de manejar sus propios cuerpos, decidir sobre sus propios cuerpos, punto".

La brecha de género en el aborto

Whit Ayres, un encuestador republicano, predice que la elección dependerá de si los temas que favorecen a los republicanos, como la economía, la inflación y la inmigración, superan la importancia del aborto para los demócratas. Sin embargo, la intensidad de las posturas de los votantes en ciertos temas también juega un papel esencial.

"Todo lo que hemos aprendido muestra que hay más personas motivadas por preocupaciones económicas e inflacionarias que por el aborto", notó Ayres. "Pero las personas motivadas por el aborto son muy intensas y comprometidas".

Las encuestas recientes sugieren que los votantes dan más credibilidad a Harris en la política del aborto que a Trump. Sin embargo, los votantes, especialmente los hombres, son más propensos a considerar la economía como su principal preocupación y a confiar en la capacidad del expresidente para abordarla.

Una encuesta de CNN publicada esta semana indica que el 40% de los votantes probables de Pennsylvania -incluyendo el 46% de los hombres y el 34% de las mujeres- consideran la economía como su principal problema, mientras que el 12% de los votantes probables de Pennsylvania -incluyendo solo el 4% de los hombres y el 18% de las mujeres- priorizan el aborto como su principal problema. Las mujeres confían en Harris para proteger los derechos del aborto por un margen de 56% a 31%, mientras que los hombres la apoyan por 45% a 40%.

Samuel Chen, un estratega republicano con sede en Pennsylvania, afirma que las campañas pueden involucrar efectivamente un tema que afecta a un segmento del electorado ampliando la discusión -en este caso, ampliando los debates sobre el aborto para incluir la atención médica-, pero no hay una idea preconcebida de que los derechos reproductivos sirvan como un tema impulsor para los hombres.

Mike Mikus, un estratega demócrata, cree que hacer pequeños avances con los hombres podría beneficiar a la campaña de Harris en Pennsylvania.

"No necesitas un gran cambio en el electorado", dijo Mikus. "Pequeños cambios pueden tener consecuencias enormes".

El gobernador demócrata de Pennsylvania, Josh Shapiro, se refiere a elecciones anteriores -en las que él y otros demócratas derrotaron a republicanos antiaborto- como evidencia de que los hombres también se ven movidos por los derechos reproductivos. Shapiro también argumenta que Harris ha demostrado una habilidad para abordar tanto la libertad reproductiva como la ansiedad económica entre algunos votantes.

Según los datos de AdImpact, más de $21 millones de los $87 millones que la campaña de Harris ha gastado en publicidad en televisión abierta se han destinado a spots que discuten o se refieren al aborto. Más de $4 millones de esa cantidad se han transmitido en Pennsylvania.

Los grupos externos a favor de Harris han enfocado aún más el aborto en su mensaje -de los casi $90 millones que los grupos demócratas externos han gastado en publicidad en televisión abierta desde que el presidente Joe Biden se retiró, casi $40 millones se han dedicado a spots que se refieren al aborto.

En comparación, los republicanos han evitado por completo el tema del aborto en su publicidad presidencial. De los $175 millones gastados en publicidad en televisión abierta por los anunciantes republicanos, incluyendo la campaña de Trump y sus aliados, desde que Biden se retiró, ninguno de los spots ha discutido el aborto.

El viaje de libertad reproductiva de la campaña de Harris, que comenzó recientemente en Florida, incluye a personas que comparten sus experiencias de aborto, como Hadley Duvall, una activista de derechos reproductivos y sobreviviente de violación. Además de Philadelphia, está programada para presentarse en eventos en Scranton y Allentown. El tour también planea paradas en Harrisburg y Pittsburgh, Pennsylvania.

Exponer las consecuencias reales de las restricciones del aborto implementadas después de la revocación de Roe ha sido un elemento clave en la estrategia de la campaña, según Morgan Mohr, asesora senior de derechos reproductivos de Harris.

"La ventaja de este tour es que es como una plataforma móvil, figurativamente hablando, donde podemos involucrar a portavoces, celebridades y líderes, como vemos hoy, y líderes como el gobernador Shapiro", remarked Mohr.

En Pittsburgh, al mando del evento estará Josh Zurawski, esposo de Amanda Zurawski, quien jugó un papel significativo en el desafío judicial de la prohibición total de abortos en Texas. Después de que se le negara atención por un supuesto aborto espontáneo, Amanda desarrolló sepsis y sufrió cicatrices permanentes en una de sus trompas de Falopio, según los documentos judiciales.

El matrimonio se ha convertido en defensores de la campaña de Harris en favor de los derechos reproductivos, incluyendo su participación en la Convención Nacional Demócrata del mes pasado.

"Estoy aquí porque la lucha por las libertades reproductivas no es solo una lucha de las mujeres; se trata de proteger a nuestras familias y, en palabras de Kamala Harris, nuestro futuro", compartió Josh Zurawski durante la convención de Chicago.

Alexis McGill Johnson, presidenta de la Planned Parenthood Action Fund, destacó el discurso de Josh en la DNC como un ejemplo de la efectiva comunicación de la campaña de Harris con los hombres en este tema.

"Creo que se trata de involucrarlos en una perspectiva más amplia, señalando que ellos también se ven afectados cuando las restricciones al aborto aumentan el peligro del embarazo", explicó Johnson.

Fatima Goss Graves, presidenta de la National Women's Law Center Action Fund, mantuvo que el esfuerzo de la vicepresidenta para conectar los derechos reproductivos con su discurso más amplio sobre la libertad también resulta atractivo para los hombres.

"Ayuda a la gente a comprender que la cuestión del acceso al aborto y la libertad reproductiva en general está interconectada con todas nuestras libertades", añadió Graves.

En la reciente parada del tour en Philadelphia, Shapiro actuó como oradora principal, mientras que los comentarios de Duvall provocaron la mayor respuesta emocional.

La sala se quedó en silencio mientras ella contaba cómo se había quedado embarazada a los 12 años después de ser violada por su padrastro, quien la había estado abusando sexualmente desde los 5 años. Describió cómo encontró consuelo en saber que tenía la opción de terminating the pregnancy, lo que finalmente terminó en un aborto espontáneo, y mencionó que hoy no tendría esa opción.

Su estado natal, Kentucky, prohíbe el aborto en todas las fases excepto para salvar la vida o el bienestar físico de una paciente, sin excepciones para las víctimas de violación o incesto.

"Votaré por la versión más joven de mí que merecía mucho más y que merecía las opciones que tenía", expresó Duvall.

Duvall apareció en un anuncio durante la anterior carrera a la gobernación de Kentucky, criticando al candidato republicano por negarse a incluir excepciones por violación e incesto – un esfuerzo que los demócratas atribuyen a haber ayudado a la reelección del gobernador Andy Beshear.

A bordo del autobús de la campaña de Harris, Duvall compartió que su historia resuena con la gente porque podría ser la hija, sobrina, hermana, esposa o vecina de alguien.

"Ese es el aspecto tan inquietante, escuchar sobre mujeres que experimentan estos incidentes traumáticos y no pueden obtener atención de aborto, y luego los hombres tienen la audacia de decir que no es su problema", afirmó. "No hay un solo hombre que no tenga una mujer significativa en su vida, y eso hace que sea un problema de todos".

Varios hombres supporters de Harris en la multitud señalaron a esas mujeres mientras abogaban por los derechos reproductivos.

Chris Scholding, un electricista de 50 años, asistió al evento debido a sus dos hijas – una estudiante universitaria de 20 años y una niña de 4 años – y sintió que un segundo mandato de Trump podría ser una amenaza seria para los derechos individuales.

Larry Padersky, un republicano registrado de 60 años de New Jersey que participó en el evento de Harris con su hija de 28 años, se opuso a que el gobierno interfiera en la felicidad personal y se conmovió con la historia de Duvall.

"Te rompe el corazón escuchar el relato auténtico de lo que le sucedió a ella", dijo. "Y sé que ella no está sola. Si oyes historias como esa, solo fortalecen mi postura sobre las libertades reproductivas".

