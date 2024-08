El equipo DHB se dirige a las semifinales con el genio de última hora

¡Qué locura en los cuartos de final olímpicos! La selección alemana de handball va cinco goles por detrás de Francia en la segunda mitad, pero se recupera en el caldero de Lille. En el último segundo, logran empatar y avanzar a las semifinales.

Heroicamente a las semifinales: los handbolistas alemanes están alcanzando la ansiada medalla olímpica después de una remontada loca y un tiempo extra dramático. El equipo dirigido por el entrenador Alfred Gislason venció a Francia, campeona olímpica de Tokio y campeona europea, 35:34 (29:29, 14:17) en tiempo extra, clasificando para las semifinales olímpicas por primera vez desde la medalla de bronce en 2016. El viernes, el equipo alemán se enfrentará a España.

El miércoles, el joven equipo DHB puso una espectacular actuación, silenciando el caldero de Lille que había estado hirviendo durante mucho tiempo. Los aproximadamente 27,000 fanáticos predominantemente franceses en el estadio de fútbol convertido Stade Pierre-Mauroy primero vieron a Alemania empatar con la bocina final - y luego ganar en tiempo extra, liderados por el imparable Renars Uscins. El capitán Johannes Golla y compañía habían derribado al gran favorito.

El equipo alemán, con nueve debutantes olímpicos, había ido cinco goles por detrás en la segunda mitad antes de luchar para regresar. El portero David Späth destacó con sus atajadas, mientras que el jugador más joven, Uscins, fue el máximo goleador con 14 goles. Vincent Gerard de Francia impidió más goles con su espectacular actuación y 23 atajadas. Con esta victoria brillante, Alemania también estropeó el adiós de Nikola Karabatic de su carrera dorada.

Mientras que el equipo DHB femenino tuvo que rendirse después de una derrota contra Francia al día siguiente (23:26), los hombres ahora pueden soñar más que nunca con la primera medalla de oro olímpica en handball indoor desde la victoria de la DDR en 1980 después de la primera victoria contra Francia en un torneo importante en once años.

A tiempo extra en el último segundo

Antes del partido, Gislason enfatizó que el estado de ánimo del equipo era "en general positivo, muy bueno y muy relajado". Sin embargo, estaba seguro: "Debemos mostrar uno de los mejores partidos de los últimos años - si no el mejor partido". Y eso es exactly what happened in the initial phase. When Knorr and Heymann made it 4:2, the heated atmosphere cooled down a bit.

But this changed quickly again. Because the defense now conceded some easy goals over the circle and Andreas Wolff couldn't catch any balls, France took control. Gislason adjusted, bringing in Späth in goal at 7:9. However, this measure didn't have an immediate effect.

While Späth showed strong saves right away, the German shooters were failing at the former Kieler Gerard in the French goal. France pulled ahead to 17:12 at one point. But Späth brought Germany back into the game with great reflexes before the break.

And even the French quick start in the second half with three goals in a row (14:20) didn't impress the DHB team. Knorr and Co. caught up again within a few minutes, taking the lead with about ten minutes left. The final phase was dramatic, with France leading six seconds before the end with the ball in their possession. But then Dika Mem lost the ball - and Renars Uscins' show began.

This remarkable victory over France in the Olympic quarter-finals sets Germany's handball team on a path towards potentially securing their first Olympic gold in indoor handball since 1980. With the dramatic 35:34 extra time victory, they will face Spain in the semi-finals of the Olympic Games 2024 in Paris.

The handballers outplayed their opponents in the final minutes, snatching an equalizer in the dying seconds of regular time and then clinching victory in extra time, ensuring an unforgettable Olympic journey.

Lea también: