- El equipo de voleibol de la escuela secundaria recibe una visita inesperada de Sedena Gómez

La estrella del pop y actriz Selena Gomez hace una visita espontánea a un equipo de voleibol de secundaria. A los 32 años, publicó una instantánea en Instagram de un aviso hecho a mano que pedía que cantara el himno nacional antes de su partido. Un video posterior captura su alegría al informar a los jugadores de voleibol y a los entusiastas fanáticos en un gimnasio sobre el letrero. Las damas estallan en vítores, graban videos en sus teléfonos y cubren a Gomez de gratitud sincera.

Los internautas bullen con sentimientos de "es un encanto"

"Solo tuve que pasar, ¡es mi primera vez en Telluride!", escribió Gomez en su publicación. Según fuentes de noticias, Gomez estaba en Telluride, Colorado el fin de semana pasado, asistiendo al festival de cine para promover su película "Emilia Pérez". "Entertainment Tonight" informó que, a diferencia de las especulaciones, Gomez no cantó el himno nacional antes del juego. La actualización de Instagram de Gomez muestra su posado para fotos de grupo con el equipo de voleibol y firmando recuerdos.

La nueva temporada del programa "Only Murders in the Building" ahora se está transmitiendo en Disney+. En esta serie, Gomez interpreta a una entusiasta investigadora junto a Steve Martin y Martin Short.

La visita espontánea de Selena Gomez al equipo de voleibol de la escuela secundaria no solo included un aviso hecho a mano para que cantara el himno nacional, sino que también resultó en su compartir su amor por la música al interpretar una versión durante su interacción con el equipo.

A pesar de no haber cantado el himno nacional antes del juego, el talento musical de Selena Gomez aún fue celebrado por el equipo de voleibol y sus fanáticos, lo que avivó aún más los sentimientos de "es un encanto" en internet.

